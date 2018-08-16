Скрытое повышение "Укрзализныцей" тарифов на грузоперевозки увеличит нагрузку на бизнес на 20 миллиардов гривень - глава ФМУ

Промышленники протестуют против резкого повышения УЗ стоимости аренды вагонов – практически в 4 раза за последние полгода.

Скрытое повышение "Укрзализныцей" тарифов на грузоперевозки увеличит нагрузку на бизнес на 20 млрд грн. Это ударит практически по всем бюджетообразующим отраслям отечественной экономики, считает председатель Федерации металлургов Украины Сергей Беленький.

"Мы говорим об общих дополнительных расходах для промышленных предприятий порядка 20 млрд грн. Они могли бы быть инвестированы в крайне необходимую модернизацию производственных мощностей, реализацию социальных и экологических проектов. Но теперь эти деньги мы должны отдать УЗ. Снова авансом, в надежде на позитивные изменения в работе железной дороги, которых, к слову, куда меньше, чем хотелось бы", - сказал 112.ua Сергей Беленький.

Промышленники протестуют против резкого повышения УЗ стоимости аренды вагонов – практически в 4 раза за последние полгода. Об этом подробно говорится в статье "УЗ скрыто повышает тарифы на грузоперевозки: Почему это должно волновать украинцев" на 112.ua.

По словам главы Федерации металлургов Украины, большинство промышленников не могут повысить свои отпускные цены: они работают на очень конкурентных рынках. "Компании будут постоянно сокращать свою рентабельность, а по достижении ею отрицательных значений - останавливать предприятия. Объемы основных позиций украинского экспорта пока еще заметно не просели, но если так пойдет и дальше, менее чем через год мы уже будем фиксировать серьезное падение экспорта, а это валютная выручка и курс гривны", - уверен Беленький.

Еще одним следствием повышения тарифов УЗ может стать рост цен на уголь для внутреннего рынка, говорит Беленький: "Это неотвратимо приведет к повышению цен на коммунальные услуги. Угольщики уже заявили, что их транспортные затраты возрастут минимум на 600 млн грн в год".

По словам Беленького, профильные ассоциации неоднократно обращались к премьер-министру Владимиру Гройсману, вице-премьеру Владимиру Кистиону, министру транспорта и инфраструктуры Владимиру Омеляну, и. о. председателя УЗ Евгению Кравцову с просьбой повлиять на ситуацию. Но пока все безрезультатно: "Учитывая, что УЗ является естественной госмонополией в сфере железнодорожных перевозок, бизнес настаивает на скорейшем создании независимого органа, который будет определять тарифную политику УЗ с учётом баланса интересов бизнеса и государства, - Национальной комиссии регулирования транспорта. До создания этого органа говорить о каких-либо обоснованных повышениях железнодорожных тарифов не приходится. Имеет место лишь монопольное доминирование госкомпании, которая может вечно оставаться неэффективной, работая исключительно в тепличных для себя условиях".

Против повышения стоимости ж/д перевозок до момента создания Национальной комиссии по вопросам транспорта и утверждения общегосударственной модели тарифообразования выступают и компании-члены Американской торговой палаты.