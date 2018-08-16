Турция оспорит американские пошлины в ВТО

Анкара инициировала судебное разбирательство в рамках Всемирной торговой организации.

Турция намерена обжаловать решение Вашингтона об увеличении пошлин на турецкую сталь и алюминий во Всемирной торговой организации (ВТО).

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Об этом заявила министр торговли Турции Рухсар Пекджан, выступая на полях 10-го Совещания послов и постоянных представителей Турции в международных организациях, которое проходит в Анкаре, сообщает агентство Anadolu.

«Турция пригласила США на панель арбитров Всемирной торговой организации. Приглашение отправлено в 17:40 (по турецкому времени – ред.) и уже получено американской стороной. Таким образом, нами инициировано судебное разбирательство в рамках ВТО», - сказала Пекджан.

Глава ведомства напомнила, что Анкара ответила на ограничения Вашингтона повышением пошлин в размере 533 миллионов долларов, увеличив тарифы на импорт 22 наименований товаров из США.

Как сообщал УНИАН, 1 августа США объявили о санкциях против министров юстиции и внутренних дел Турции из-за заключения под стражу сотрудников американской дипмиссии, в том числе пастора Эндрю Брансона. Под арестом он находится еще с октября 2016 года, его обвиняют в поддержке движения исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и подозревают в шпионаже и попытке свержения власти.

10 августа президент США Дональд Трамп заявил о повышении пошлин на турецкие сталь и алюминий вдвое - до 50%. Из-за этого обвалился курс турецкой лиры, которая подешевела на 14%, а с начала года потеряла более чем 40%.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара начнет бойкот американской электронной продукции. Он обвинил США в намерении дестабилизировать Турцию и пообещал искать новых международных союзников и торговых партнеров.

15 августа Турция повысила пошлины на ряд товаров, импортируемых из США.