Украинский «Южмаш» отправил в США основные конструкции первой ступени для ракеты Antares

Ориентировочная дата прибытия в порт назначения - середина сентября.

Госпредприятие «Южный машиностроительный завод им. Макарова» завершил изготовление и отправил американской компании Orbital ATK две основные конструкции первой ступени ракеты-носителя Antares, сообщается на сайте завода.

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«Ориентировочная дата прибытия в порт назначения (порт Уилмингтон, штат Делавэр, США) - середина сентября», - сказано в сообщении.

Отмечается, что между заводом и компанией Orbital Sciences Corporation заключен контракт сроком до 2019 года. В рамках договора «Южмаш» осуществляет изготовление и поставку основной конструкции первой ступени ракеты-носителя «Антарес».

Основная конструкция первой ступени ракеты была разработана конструкторским бюро «Южное» и изготовлена на «Южном машиностроительном заводе им. Макарова» в сотрудничестве с украинскими предприятиями «Хартрон-АРКОС» (Харьков), «Хартрон-ЮКОМ» (Запорожье), «РАПИД» (Чернигов) и др.

Сообщается, что первый демонстрационный пуск ракеты-носителя Antares состоялся 22 апреля 2013 года. На сегодняшний день осуществлено пять успешных пусков данной ракеты-носителя.

Следующий старт запланирован в 2019 году.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Производственное объединение «Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова» (Днепр) создано в 1944 году. "Южмаш" - единственный производитель ракет-носителей и спутников в Украине, и это позволяет государству обеспечивать 8-10% пусковых услуг, представляемых ежегодно международными компаниями. По итогам 2012 года "Южмаш" вошел в пятерку мировых лидеров по запуску ракет-носителей.