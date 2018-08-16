Стало известно, за сколько Ахметов купил акции угольных предприятий «Донецкстали»

«Метинвест» приобрел почти 25% акций угольных предприятий «Донецкстали» за 190 млн долл.

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа «Метинвест» приобрела до 24,99% акций нескольких предприятий, которые занимаются добычей, обогащением и продажей коксующихся углей, наиболее значимыми из них являются Шахтоуправление «Покровское» и Свято-Варваринская обогатительная фабрика, входящие в группу компаний «Донецксталь» бизнесмена Виктора Нусенкиса.

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Об этом говорится в сообщении компании на сайте Ирландской фондовой биржи.

Согласно сообщению, общая стоимость данного пакета акций составила приблизительно 190 млн долл.

«В состав активов входят несколько предприятий, которые занимаются добычей, обогащением и продажей угля. Наиболее значимыми из них являются Шахтоуправление "Покровское" и Свято-Варваринская обогатительная фабрика, вместе представляющие собой крупнейший в Украине угледобывающий и производственный комплекс. Предприятия расположены на границе Днепропетровской и Донецкой областей в непосредственной близости от предприятий "Метинвеста". Активы зарегистрированы в соответствии с законодательством Украины и находятся на подконтрольной Украине территории. Общая стоимость данного пакета акций составила приблизительно 190 млн долл.», - сказано в сообщении.

Сообщается, что товарная продукция предприятий преимущественно представлена высококачественным углем марки К (твердый коксующийся уголь, большинство качественных характеристик которого отвечают требованиям Platts для премиального твердого коксующегося угля с низким содержанием летучих), используемым для производства кокса.

Отмечается, что по состоянию на 31 декабря 2017 года долгосрочные подтвержденные и вероятные запасы угля составили 81 млн тонн, согласно расчетам по методике JORC, учитывающим объемы запасов на 1 января 2013 года и производство за 2013-2017 годы. В 2017 году объемы добычи рядового угля составили 4,3 млн тонн, при этом производство угольного концентрата было на уровне 2,6 млн тонн.

«Метинвест» рад объявить об обеспечении дополнительных долгосрочных поставок высококачественных коксующихся углей благодаря инвестициям в производственное сотрудничество и приобретению до 24,99% акций нескольких украинских активов, добывающих коксующиеся марки углей. Это соответствует стратегическому приоритету Группы по повышению самообеспеченности коксующимся углем для усиления её вертикальной интеграции», - сказано в сообщении.

Справка УНИАН. Группа «Метинвест» – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в СНГ производителем железорудного сырья и стали.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,24%) и группа «Смарт-Холдинг» Вадима Новинского (23,76%).

Группа "Донецксталь», подконтрольная бизнесмену Виктору Нусенкису, является одним из крупнейших производителей коммерческого высококачественного концентрата коксующегося угля, кокса и металлопродукции.