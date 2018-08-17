«Нафтогаз» снова поднимает цены на газ для промышленности

С 1 сентября минимальные цены на газ для промпотребителей вырастут на 4,6%. Максимальные цены вырастут также на 4,6%.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» с 1 сентября повышает минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 4,6% по сравнению с августом – до 10599,6 грн с 10130,4 грн за тыс. кубометров, говорится в сообщении компании.

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Максимальные цены для промпотребителей с 1 сентября будут повышены также на 4,6% – до 11594,4 грн с 11083,2 грн за тыс. кубометров газа.

Как отметили в компании, ценовые предложения «Нафтогаза» дифференцированы в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов.

Если покупатель не имеет задолженности перед «Нафтогазом» или будет приобретать не менее 50 тысяч кубометров газа в месяц, то для него устанавливается минимальная цена. Во всех других случаях применяется более высокая цена.

Все цены указаны с учетом НДС.

Как сообщал УНИАН, 1 октября 2015 года в Украине вступил в силу новый закон о рынке природного газа, который лишил Нацкомиссию, осуществляющую регулирование в сфере энергетики, права на установление цен на природный газ для промышленности.