Порошенко подписал закон о выделении 1,4 миллиарда на дотации госшахтам

Ожидается, что реализация закона уменьшит социальное напряжение среди шахтеров.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в государственный бюджет Украины на 2018 год, согласно которым, на дотации государственным угольным шахтам будет дополнительно выделено 1,4 млрд грн с целью поддержки угольной отрасли страны до момента завершения процесса ее реформирования, сообщила пресс-служба президента.

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«Реализация закона уменьшит социальное напряжение среди шахтеров, поскольку средства этой бюджетной программы будут направлены, в том числе, на погашение задолженности по оплате труда указанной категории лиц», - говорится в сообщении.

Сообщается, что законом также расширены источники формирования средств для финансирования указанной государственной программы, включая конфискованные средства и средства, полученные от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения

Как сообщал УНИАН, 13 июля Рада внесла изменения в государственный бюджет Украины на 2018 год, согласно которым, на дотации государственным угольным шахтам будет дополнительно выделено 1,4 млрд грн.

Докладывая по законопроекту, народный депутат Украины Михаил Бондарь (фракция «Народный фронт») сообщил, что изначально документом предлагалось выделить 2,8 млрд грн дотаций, но сумма была уменьшена в два раза.

Присутствовавший в парламенте в ходе обсуждения законопроекта премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что эти средства позволят провести модернизацию госшахт и вывести отрасль из долгов.

Согласно пояснительной записке к документу, задачей этого законопроекта является обеспечение надлежащего функционирования угледобывающих предприятий и обеспечение тепловых станций Украины энергетическими ресурсами в виде угольной продукции за счет собственной добычи.

В то же время, Кабмин предусмотрел в государственном бюджете на 2018 год 1,3 млрд грн на выплату зарплаты шахтерам государственных угледобывающих предприятий. В середине февраля этого года правительство дополнительно выделило 365 млн грн на погашение долгов по зарплате.

Постоянные долги по зарплате перед шахтерами являются следствием сложного финансового положения государственных шахт. Дефицит средств в угольном секторе вызван тем, что себестоимость добычи угля (в среднем 2937 грн за тонну) превышает отпускную цену на топливо (2535 грн за тонну).

В начале апреля премьер-министр Владимир Гройсман потребовал, чтобы руководители госшахт, которые не будут выплачивать вовремя заработную плату шахтерам, были уволены.