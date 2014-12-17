Сговор Фирташа и Путина имеет целью захват Россией украинских предприятий

Злодейский сговор бизнесмена Д.Фирташа и руководителя России В.Путина является бомбой замедленного действия, заложенной с целью уничтожения экономики Украины и рейдерского захвата стратегических предприятий нашей страны, считает политолог, основатель исследовательской компании «Актив-групп» Андрей Еременко.

«Не вызывающим сомнения доказательством этого является информация, опубликованная Reuters, относительно многомиллиардных кредитов, предоставленных российским «Газпромбанком» флагманской структуре Фирташа – Ostchem. Для лучшего понимания ситуации необходимо подчеркнуть, что «Газпром» владеет лишь небольшой долей в «Газпромбанке». Контролируется же это финансовое учреждение российским бизнесменом Ковальчуком, близким деловым партнером президента РФ Путина», - сообщил политолог.

По его мнению, требование «Газпромбанка» относительно возврата Ostchem кредита в сумме 0,8425 млрд. долл. и процентов по займу – лишь первое событие в перечне мероприятий, запланированных руководством России с целью уничтожения украинской экономики.

«Скорее всего, будет реализовываться заранее разработанный сценарий: Фирташ заявит о невозможности вернуть кредит и погасить проценты, а «Газпромбанк» попытается взыскать с заемщика залог, представляющий собой 5,679 млрд. кубометров газа, находящегося в украинских ПХГ. Эти действия преследуют две цели: подрыв энергетической безопасности Украины и резкое осложнение условий выполнения нашей страной своих обязательств по транзиту газа в страны Европы. По сути дела, бизнесмен Фирташ стал инструментом политико-экономических диверсий, направленных против Украины» - уверен Еременко

Эксперт предполагает, что использование российским руководством бизнесмена Фирташа для разрушения экономики Украины не ограничится вышеизложенной схемой.

«Известно, что на полученные в «Газпромбанке» кредиты Фирташ приобрел несколько крупнейших украинских химических и титановых предприятий - «Стирол» (Горловка), «Азот» (Ровно), «Азот» (Северодонецк), «Крымский титан» (Армянск), причем, последнее предприятие было приобретено по десятикратно заниженной цене благодаря помощи беглого президента Януковича. Следующим шагом россиян будет попытка изъятия указанных предприятий за долги. Собственно, уже заявлено, что если фирташевский Ostchem не погасит кредит и проценты по нему в срок до 30 декабря текущего года, «Газпромбанк» предъявит требование о погашении кредита к поручителям по кредитному договору - четырем заводам по производству минеральных удобрений, входящим в Ostchem. Таким образом, из-за действий Фирташа наша страна может лишиться ряда стратегических для экономики и национальной безопасности предприятий, которые перейдут под полный контроль агрессора, оккупировавшего часть территории Украины. В отличие от попытки захвата газа из отечественных ПХГ, которому Украина имеет возможность противостоять, перспективы утраты предприятий титаново-химической отрасли представляются достаточно высокими», - заявил эксперт.