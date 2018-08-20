В Киеве показали модернизированные танки Т-64БВ с радиусом действия до 70 километров (фото)

Боевые машины получили новые прицелы ночного видения, радиостанции с радиусом действия до 70 км, GPS-навигацию.

Во время репетиции военного парада ко Дню Независимости Украины в Киеве показали модернизированные танки Т-64БВ, которые считаются основными для вооруженных сил.

Как сообщает "Милитарный портал", боевые машины получили новые прицелы ночного видения, радиостанции с радиусом действия до 70 км, GPS-навигацию.

Читайте такжеУкраинский «Южмаш» отправил в США основные конструкции первой ступени для ракеты Antares"Визуально новую модернизацию можно определить по отсутствию инфракрасного осветителя, что связано с заменой прицела ТПН1-49-23 на ТПН-1-ТБО производства предприятия "Тримен-Украина". Вместо него на танке установлены дополнительные блоки динамической защиты", - говорится в сообщении.

Кроме того, модернизированные боевые машины получили систему навигации от Государственного предприятия "Оризон-Навигация", которую можно визуально увидеть по внешней антенне типа SMARТ.

Как сообщал УНИАН, в Украине запущено серийное производство артснарядов для "Гиацинтов".