Космическая отрасль Украины: профильное агентство отчиталось о работе

В январе-июне космическая отрасль увеличила производство продукции на 12,7% - до 1,575 млрд грн.

Предприятия и учреждения космической отрасли Украины по итогам первого полугодия 2018 года произвели товарной продукции на сумму более 1,575 млрд грн, что на 12,7% больше показателя за аналогичный период 2017 года.

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Об этом сообщила пресс-служба Государственного космического агентства Украины со ссылкой на информацию главы ведомства Павла Дегтяренко, озвученную во время заседания коллегии.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы производства товарной продукции выросли на 12,7%, а объемы реализации продукции выросли на 12,3%. Предприятия отрасли произвели товарной продукции на сумму более 1,575 млрд грн и реализовали товарной продукции на сумму более 1,566 млрд грн. Общий объем валовой продукции составляет более 2,109 млрд грн», - сказано в сообщении.

Прибыльной в отчетном периоде была деятельность харьковского ПАО «Хартрон» (2,985 млн грн), ГП «Производственное объединение «Южный машиностроительный завод» имени А.М. Макарова» (126 тыс. грн), ГП «Научно-исследовательских технологический институт приборостроения» (567 тыс. грн), ПО «Киевприбор» (23 тыс. грн), ГП «Укркосмос» (8,0 тыс. грн).

Отмечается, что по итогам первого полугодия 2018 года в бюджеты всех уровней и государственные целевые фонды предприятия космической отрасли уплатили 630,23 млн грн, в том числе в бюджет – 434,686 млн грн. Среднесписочная численность штатных работников отрасли по состоянию на 1 июля 2018 года составляла 16745 человек, что на 0,3%, меньше, чем в первом квартале.

«Основной причиной сокращения численности остается относительно небольшая заработная плата вследствие недозагруженности предприятий и перехода некоторых из них на сокращенную рабочую неделю или другие формы оптимизации расходов на оплату труда. Номинальная среднемесячная заработная плата по отрасли выросла по отношению к началу года на 8,1% и составляет 8223,1 грн», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Павел Дегтяренко возглавляет Государственное космическое агентство с августа 2017 года.

В отчете Госкосмагентства об использовании бюджетных денег за 2017 год сказано, что больше половины бюджетных средств - 1,422 млрд грн - ушло на погашение кредита, привлеченного под государственные гарантии для реализации проекта «Создание Национальной спутниковой системы связи».

Кроме того, 264,385 млн грн были использованы на утилизацию твердого ракетного топлива, 148,7 млн грн – на управление и испытание космических средств, 80 млн грн – на выполнение работ по государственным целевым программам и государственному заказу в сфере космической отрасли, 50 млн грн – на финансовую поддержку государственного предприятия «Производственное объединение «Южный машиностроительный завод» имени А. М. Макарова» (на погашение задолженности по зарплате).