В России заводы остановили сборку иномарок: рабочие готовятся отстаивать свои права

Российские заводы заморозили сборку иномарок, пишут "Известия".

Сборка иностранных автомобилей приостановлена на заводах Ford и «ПСМА Рус» (собирает модели концерна PSA Peugeot Citroen и Mitsubishi) и московском заводе Renault. Со следующей недели может встать конвейер на заводе Volkswagen. После праздников эта участь, скорее всего, постигнет калининградский сборочный автогигант «Автотор» и завод GM в Санкт-Петербурге. Недовольные рабочие готовятся отстаивать свои права и не гарантируют качество выпускаемых автомобилей.

Читайте такжеНа российском авторынке из-за обвала рубля коллапс - иномарки уходят из продажи Наиболее сложная ситуация сейчас сложилась на заводе «ПСМА Рус» в Калужской области. Со среды там остановилась сборка автомобилей, а людей заставляют брать отпуск.

На французско-японском СП сложилась удивительная даже по меркам России ситуация. С большинством рабочих заключены срочные договоры — у кого на три месяца, у кого чуть больше. Если лояльность сотрудника, по мнению администрации, недостаточная, то с ним просто не продлевают договор. Таким образом, у администрации есть мощный рычаг воздействия на рабочих.

"Люди под давлением и в основном, конечно, все подписали отпуска. Правда, сложилась небольшая группа людей, которая хочет как-нибудь обозначить свою позицию", — отметил собеседник, не уточнив, как именно они будут реагировать.

Читайте такжеБанкротство российских компаний неизбежно - Credit SuisseВ компаниях Nissan, Toyota, Sollers (занимается контактной сборкой Mazda, SsangYong и Toyota), Derways (собирает в Черкесске Lifan, Geely, Chery, Haima) Hyundai и Kia «Известия» заверили, что их производственные площадки продолжают выпуск автомобилей, хотя и по некоторым моделям объемы уже скорректированы.

В объединении автопроизводителей (ОАР) России убеждены, что такие остановки заводов могут продолжиться и в течение всего 2015 года.