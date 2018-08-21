В Украине прошли успешные испытания неуправляемой авиационной ракеты «Оскол» (фото)

08:45, 21 августа 2018
Промышленность
278 0
Было отстреляно почти триста ракет РС-80 "Оскол" / Facebook Александр Штупун

Об этом у себя в Facebook сообщил оператор Военного телевидения Украины Александр Штупун.

Изделие РС-80 "Оскол" является полностью отечественной разработкой / Facebook Александр Штупун
Facebook Александр Штупун

Испытания провела бригада Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники, в Чернигове, с вертолета типа Ми-8, отстреляв почти триста ракет РС-80 "Оскол".

Facebook Александр Штупун

"Изделие РС-80 "Оскол" является полностью отечественной разработкой, все комплектующие также украинского производства", - отмечается в сообщении.

Читайте такжеВ Украине запущено серийное производство артснарядов для "Гиацинтов"

Во время трехдневных испытаний были подтверждены основные тактико-технические характеристики этих авиационных ракет и возможность применения данного вида вооружения с вертолетов типа Ми-8.

Как сообщал УНИАН, в Киеве показали модернизированные танки Т-64БВ с радиусом действия до 70 километров.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ракета#испытания