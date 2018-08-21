Украина работает над получением от США патрульных катеров Island

Эти катера должны усилить способности Украины в береговой охране Черного моря.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США Валерий Чалый заявляет, что эксперты Украины и США работают над заключением соглашения о поставках Украине двух патрульных катеров "Айленд" (Island).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом дипломат сказал на пресс-конференция на тему: «Украина-США: Почему можем говорить о новом уровне партнерства».

Дипломат заявил, что ведется работа над тем, чтобы катера класса "Айленд" поступили в Украину, но этот процесс еще "не завершен".

"Сейчас экспертные группы работают над подготовкой соответствующего соглашения о передаче таких катеров, и я надеюсь, что мы завершим успешно этот процесс. Мы получим усиление", - подчеркнул посол.

Чалый отметил, что переговоры ведутся относительно двух больших катеров.

"Если вы сравните с нашими, те, что сейчас на службе в Черном море, то это большие катера", - заявил Чалый.

При этом он сказал, что это пилотный проект, чтобы "ввести схему прямых поставок, прямых закупок".

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"Если мы пойдем по нему успешно, то мы потом можем развиваться и по морскому компоненту, и по отдельным другим видам вооружения", - заявил Чалый.

Он убежден, что успех в реализации этого проекта позволит Украине закупать в США более современные вооружения.

"Это не будет быстро, потому что сразу спрашивают, если есть такое сообщение, это будет завтра или послезавтра? Я не скажу сейчас, когда, потому что есть нюансы. Но я могу сказать, что в этом году, я думаю, мы получим уже на них права, передача права на эти корабли", - заявил Чалый.

Дипломат добавил, что потом эти катера необходимо будет оборудовать, подготовить, установить вооружение, а затем начнется учебный процесс.

"А потом они запускаются, то есть это займет время. Я бы сказал, можно говорить, это вопрос месяцев", - заявил Чалый.

По его словам, эти катера "усилят наши способности в Черноморском бассейне".

"Вы видите, какая ситуация сложная. Россия наращивает свое давление, и нам нужно срочно и свои вырабатывать и получать дополнительные возможности", - заявил посол.

Как сообщал УНИАН, в Украине прошли успешные испытания неуправляемой авиационной ракеты «Оскол».