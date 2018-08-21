На параде ко Дню Независимости покажут танк с вооружением стандарта НАТО (фото, видео)

Новый механизм заряжания танка Т-84-120 «Ятаган» работает по конвейерному принципу и размещен в специальном отсеке в задней части башни.

«Харьковское конструкторское бюро имени Александра Морозова», входящее в состав государственного концерна «Укроборонпром», разработало новый механизм заряжания для танка Т-84-120 «Ятаган», который теперь может использовать снаряды стандарта НАТО.

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Об этом сообщает пресс-служба госконцерна, добавляя, что эта боевая машина будет продемонстрирована в Киеве во время торжественных мероприятий по случаю Дня Независимости Украины.

«Танк Т-84-120 «Ятаган» – основной боевой танк, который оснащен 120-мм пушкой в соответствии с принятым в странах НАТО стандартом. Новый механизм заряжания работает по конвейерному принципу и размещен в специальном отсеке в задней части башни. Этот отсек отделен от экипажа и имеет специальные вышибные панели, что позволяет максимально повысить безопасность экипажа и полностью соответствует решениям конструкторской школы стран-членов НАТО», - сказано в сообщении.

В госконцерне добавили, что использование натовской танковой пушки значительно расширяет номенклатуру боеприпасов, которые могут использоваться Т-84-120, поскольку это будут не только снаряды, изготавливаемые на новой технологической линии ГАХК «Артем», но и боеприпасы производства стран-членов НАТО.

«Помимо этого, у танка «Ятаган» высокие ходовые характеристики: он оснащен 1200-сильным дизельным двигателем, что позволяет разогнать машину весом 48 тонн до 65 км/ч. Удельная мощность Т-84-120 составляет 26 л.с./т, что значительно выше показателей не только Т-64, Т-72 или российского Т-90, но и некоторых современных танков стран НАТО. За защиту танка отвечает не только многослойная броня, но и современные средства динамической защиты «Нож» и комплекс электронно-оптического противодействия от управляемого вооружения», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, «Харьковское конструкторское бюро имени Александра Морозова» работает над созданием боевых машин пехоты нового поколения, которые должны поступить на вооружение украинской армии в 2020-х годах.