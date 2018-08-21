Украина и США совместно будут строить в Харькове самолеты для третьих стран - посол

По словам дипломата, это позволит восстановить три тысячи рабочих мест.

Украина и Соединенные Штаты Америки совместно будут строить в Харькове самолеты для третьих стран.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США Валерий Чалый во время пресс-конференции на тему: «Украина-США: Почему можем говорить о новом уровне партнерства».

Он рассказал о возможностях развития совместного авиастроения Украины и США.

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«Я не буду говорить о деталях, но крупный инвестор уже заходит на украинский рынок для совместного производства самолетов», - заявил Чалый.

Он отметил, что речь идет о заводе в Харькове и о «восстановлении трех тысяч рабочих мест».

«Я думаю, вы увидите это в ближайший период», - заявил Чалый.

«Это американская компания, с которой мы будем совместно производить самолеты для третьих стран. Это сохранение рабочих мест и развитие сотрудничества», - добавил Чалый.

Других подробностей он не сообщил.

Как сообщал УНИАН, Украина работает над получением от США патрульных катеров Island.