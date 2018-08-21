Американская компания Holtec планирует выпускать в Украине малые ядерные реакторы - посол

Дипломат заявил, что это создаст новые рабочие места в Украине.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США Валерий Чалый заявляет, что американская инжиниринговая компания Holtec International планирует выпускать в Украине малые ядерные реакторы.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом дипломат сказал на пресс-конференция на тему: «Украина-США: Почему можем говорить о новом уровне партнерства».

Он сказал, что сейчас можно говорить о новом уровне взаимоотношений между Украиной и США, потому что есть сигнал "о размещении предприятий стратегического характера на территории Украины".

В частности, речь идет о том, что на украинский рынок с инвестированием заходит компания Holtec International для строительства хранилища отработанного ядерного топлива.

В то же время, как рассказал Чалый, президент Holtec в беседе с ним говорил, что готов разместить производство малых ядерных реакторов в двух странах - Индии и Украины. "Среди всех стран, мы завоевали это право. Я говорю вам об этом не как о совершенном производстве, чтобы вы поняли, но процесс начался, и мы планируем в будущем совместно выпускать малые ядерные реакторы, это многомиллиардный проект на территории Украины, дает рабочие места и который дает совсем другой уровень сотрудничества в этой сфере", - заявил посол.