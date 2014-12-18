Коллапс на авторынке РФ: BMW ограничивает поставки, General Motors - прекращает

Германский автоконцерн BMW перенаправляет часть предназначенных для России автомобилей на другие, более перспективные, рынки, передает ТАСС.

"Вследствие значительного падения российского автомобильного рынка в начала лета BMW Group начала перераспределение автомобилей, которые были предназначены для РФ, на более привлекательные рынки", - сообщили в BMW.

В компании на протяжении этого времени "адаптировали цены, чтобы противодействовать эффектам, вызванным ослабевающим рублем, и продолжают следить за ситуацией".

По словам представителя компании, в первые 11 месяцев текущего года в Россию было поставлено более 33,4 тыс. автомобилей BMW и MINI. "Этот показатель сократился на 17,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года", - говорят в BMW.

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Кроме того сообщается, что американский производитель General Motors остановил поставки своих автомобилей дилерам в РФ в связи с нестабильностью курса рубля. Об этом заявил ТАСС официальный представитель компании.

По его словам, поставки остановлены на неопределенный срок - до момента стабилизации курса рубля.

На российском рынке GM представлена преимущественно маркой Chevrolet (8 место по продажам в РФ). В январе-ноябре 2014 года продажи этой марки упали на 30% до 109,7 тыс. машин.

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Ранее об остановке поставок сообщал также концерн Audi.

Вместе с тем, крупнейшие германские автопроизводители продолжают продажи своей продукции в России, но внимательно отслеживают ситуацию в экономике.

"В настоящий момент мы еще продолжаем продажи, но мы обеспокоены положением", - сообщили в концерне Volkswagen. Данных об изменении в режиме работы Volkswagen Group Rus в концерне не приводят.

Крайне аккуратен в своих прогнозах Daimler. "Еще в первом полугодии наш российский бизнес показывал 20-процентный рост. Сейчас этот показатель снижается. Как бы то ни было, мы исходим из того, что этот год будет завершен с положительным сальдо", - сообщила представитель компании.

Ранее УНИАН сообщал, что обвал рубля спровоцировал коллапс на авторынке России.