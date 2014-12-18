Коллапс на авторынке РФ: BMW ограничивает поставки, General Motors - прекращает
На российском авторынке продолжается коллапс, вызванный резкой девальвацией рубля.
Германский автоконцерн BMW перенаправляет часть предназначенных для России автомобилей на другие, более перспективные, рынки, передает ТАСС.
"Вследствие значительного падения российского автомобильного рынка в начала лета BMW Group начала перераспределение автомобилей, которые были предназначены для РФ, на более привлекательные рынки", - сообщили в BMW.
В компании на протяжении этого времени "адаптировали цены, чтобы противодействовать эффектам, вызванным ослабевающим рублем, и продолжают следить за ситуацией".
По словам представителя компании, в первые 11 месяцев текущего года в Россию было поставлено более 33,4 тыс. автомобилей BMW и MINI. "Этот показатель сократился на 17,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года", - говорят в BMW.
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Кроме того сообщается, что американский производитель General Motors остановил поставки своих автомобилей дилерам в РФ в связи с нестабильностью курса рубля. Об этом заявил ТАСС официальный представитель компании.
По его словам, поставки остановлены на неопределенный срок - до момента стабилизации курса рубля.
На российском рынке GM представлена преимущественно маркой Chevrolet (8 место по продажам в РФ). В январе-ноябре 2014 года продажи этой марки упали на 30% до 109,7 тыс. машин.
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Ранее об остановке поставок сообщал также концерн Audi.
Вместе с тем, крупнейшие германские автопроизводители продолжают продажи своей продукции в России, но внимательно отслеживают ситуацию в экономике.
"В настоящий момент мы еще продолжаем продажи, но мы обеспокоены положением", - сообщили в концерне Volkswagen. Данных об изменении в режиме работы Volkswagen Group Rus в концерне не приводят.
Крайне аккуратен в своих прогнозах Daimler. "Еще в первом полугодии наш российский бизнес показывал 20-процентный рост. Сейчас этот показатель снижается. Как бы то ни было, мы исходим из того, что этот год будет завершен с положительным сальдо", - сообщила представитель компании.
Ранее УНИАН сообщал, что обвал рубля спровоцировал коллапс на авторынке России.