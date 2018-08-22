Премьер хочет увеличить добычу украинского угля - поручил найти деньги

Также Гройсман сообщил, что в ближайшее время Кабмин перечислит средства на погашение задолженности по зарплате шахтерам.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Министерству финансов и Министерству энергетики и угольной промышленности привлечь дополнительные финансовые ресурсы в развитие угольной отрасли с целью увеличения добычи угля. Об этом он сообщил в ходе заседания правительства.

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«Нам нужно больше системных изменений, чтобы привлекать инвестиций и увеличивать добычу украинского угля и тут есть проблема. Я дал поручение Министерству энергетики и угольной промышленности и Министерству финансов привлечь дополнительные финансовые ресурсы, чтобы закладывать новые лавы и начать добывать украинский уголь, и тогда будет совсем другая себестоимость, будет заработная плата шахтёрам, и уголь будет куплен не за валюту, а будет произведен в Украине», - сказал Гройсман.

Он также сообщил, что в ближайшее время Кабмин перечислит средства на погашение задолженности по зарплате шахтерам.

Как сообщал УНИАН, 13 июля Верховная Рада внесла изменения в государственный бюджет Украины на 2018 год, согласно которым, на дотации государственным угольным шахтам будет дополнительно выделено 1,4 млрд грн.

Докладывая по законопроекту, народный депутат Украины Михаил Бондарь (фракция «Народный фронт») сообщил, что изначально документом предлагалось выделить 2,8 млрд грн дотаций, но сумма была уменьшена в два раза.

Присутствовавший в парламенте в ходе обсуждения законопроекта премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что эти средства позволят провести модернизацию госшахт и вывести отрасль из долгов.

Согласно пояснительной записке к документу, задачей этого законопроекта является обеспечение надлежащего функционирования угледобывающих предприятий и обеспечение тепловых станций Украины энергетическими ресурсами в виде угольной продукции за счет собственной добычи.

В то же время, Кабмин предусмотрел в государственном бюджете на 2018 год 1,3 млрд грн на выплату зарплаты шахтерам государственных угледобывающих предприятий. В середине февраля этого года правительство дополнительно выделило 365 млн грн на погашение долгов по зарплате.

Постоянные долги по зарплате перед шахтерами являются следствием сложного финансового положения государственных шахт. Дефицит средств в угольном секторе вызван тем, что себестоимость добычи угля (в среднем 2937 грн за тонну) превышает отпускную цену на топливо (2535 грн за тонну).

В начале апреля премьер-министр Владимир Гройсман потребовал, чтобы руководители госшахт, которые не будут выплачивать вовремя заработную плату шахтерам, были уволены.