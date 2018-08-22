«Укроборонпром» показал видео успешных испытаний ракеты «Оскол»

На сегодня, кроме авиации, использование таких ракет уже запланировано в некоторых новых видах боевой техники.

Неуправляемые ракеты РС-80 «Оскол», произведенные госпредприятием «Артем», входящим в состав государственного концерна «Укроборонпром», успешно прошли один из этапов государственных испытаний, проводимых Государственным научно-исследовательским институтом испытаний и сертификации вооружения и военной техники Министерства обороны Украины.

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Об этом сообщает пресс-служба госконцерна «Укроборонпром».

«Во время трехдневных испытаний, которые проходили на одном из военных полигонов на Черниговщине, было подтверждено соответствие РС-80 основным тактико-техническим характеристикам и возможность их применения с вертолетов. Для всесторонней проверки при различных условиях был осуществлен пуск почти 300 единиц РС-80, проведены проверки на безопасность при использовании, включая обстрел из автоматического оружия, стендовые испытания двигателя и другие тесты», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, 80-миллиметровые ракеты РС-80 имеют сверхзвуковую скорость полета и спроектированы для вооружения вертолетов, самолетов, а также наземных платформ. На сегодня, кроме авиации, использование таких ракет уже запланировано в некоторых новых видах боевой техники.

«Артем» уже произвел очередную партию ракет РС-80 для проведения завершающего этапа государственных испытаний, по результатам которых должно быть принято решение об усилении украинской армии новым оружием», - добавили в «Укроборонпроме».

Справка УНИАН. Государственная акционерная холдинговая компания «Артем» – государственный машиностроительный холдинг, осуществляющий производство систем управления ракетными комплексами, оптики и товаров народного потребления.

В частности, предприятие производит управляемые ракеты класса «воздух-воздух» средней дальности Р-27, предназначенные для поражения воздушных целей (высокоманевренных самолетов, вертолетов и т.п.). Ракеты Р-27 входят в состав вооружения самолетов марки МиГ, Су и др.