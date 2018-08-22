Госстат отчитался о росте промпроизводства

По сравнению с предыдущим месяцем промпроизводство в июле выросло на 1,4%.

Рост промышленного производства в Украине в июле 2018 года в годовом выражении - по сравнению с июлем 2017 года - без учета корректировки на эффект календарных дней ускорился до 2,9% с 2,2% в аналогичном измерении месяцем ранее.

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Как свидетельствуют данные на сайте Государственной службы статистики Украины, с учетом корректировки на эффект календарных дней рост промпроизводства в июле в годовом выражении замедлился до 2,3% с 2,5%.

По сравнению с предыдущим месяцем – июнем 2018 года - промпроизводство в июле без учета корректировки на эффект календарных дней выросло на 1,4%, с учетом корректировки – упало на 1,3%.

По информации Госстата, наибольший рост промпроизводства в июле в годовом выражении зафиксирован в производстве мебели и другой продукции (24,2%), производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (14,3%), химической промышленности (9,5%).

Наибольшее падение в годовом выражении - в производстве компьютеров, электронной и оптической продукции (19,8%), производстве электрического оборудования (17,9%), фармацевтике (2,1%).

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированных территорий Автономной Республики Крым, Донецкой и Луганской областей.

Как сообщал УНИАН, рост промышленного производства в Украине в июне 2018 года в годовом выражении - по сравнению с июнем 2017 года - без учета корректировки на эффект календарных дней замедлился до 2,2% с 2,5% в аналогичном измерении месяцем ранее.

В 2017 году в Украине зафиксирован спад промпроизводства на 0,1% после роста на 2,8% в 2016 году.