Украина на международном конгрессе производителей ферросплавов покажет достижения отрасли

Об этом во время заседания организационного комитета конгресса сказал председатель совета директоров Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА), председатель правления Запорожского завода ферросплавов Павел Кравченко.

«Конгресс позволит показать, насколько развита ферросплавная отрасль в Украине и какие вопросы мы здесь решаем», - сказал Кравченко, отметив, что нестабильная политическая ситуация в стране не повлияла на интерес зарубежных специалистов к ИНФАКОНу в Украине.

По его словам, организационные вопросы и программа международного конгресса были представлены украинским и зарубежным специалистам, которые внесли предложения по ее улучшению. При этом Кравченко подчеркнул, что программа утверждена на 95%.

Во время заседания было озвучено, что Украина получила 111 тезисов докладов, представленных 284 авторами из 70 организаций (ферросплавные и металлургические предприятия, отраслевые научно-исследовательские институты). Украинские специалисты подготовили 12 тезисов докладов, при этом большое количество тезисов подали ученые из стран Европы, Азии, Африки и Австралии, которые намерены поделиться своими достижениями на конгрессе в Украине.

Исполнительный директор Украинской ассоциации производителей ферросплавов Сергей Кудрявцев также отметил важность конгресса для украинской и мировой ферросплавной отрасли. При этом он акцентировал внимание на необходимости государства облегчать приезд зарубежных специалистов на конгресс.

«Есть необходимость, чтобы государство назначило определенное лицо, орган или департамент, который будет содействовать нам с точки зрения облегчения доступа иностранцев на конгресс в Украине», - сказал Кудрявцев, выразив надежду, что в ближайшее время алгоритм действий по этому вопросу будет обсужден на уровне Министерства экономического развития и Министерства иностранных дел.

Кроме того, Кудрявцев рассказал, что в конце марта в Киеве будет проведена научно-техническая конференция среди молодых специалистов, которые представят свое виденье развития ферросплавной отрасли и ознакомятся с производством на Побужском ферроникелевом комбинате.

Как сообщал УНИАН, право провести ИНФАКОН-14 Украина получила в 2013 году во время конгресса ИНФАКОН-13 в Казахстане.

Международные конгрессы ИНФАКОН проводятся с 1974 года. Они являются наиболее авторитетными форумами специалистов ферросплавной промышленности, позволяющими оценить уровень техники и технологий в процессах ферросплавных переделов, определить перспективные направления развития отрасли в целом, отдельных производителей в частности, получить наиболее полную и актуальную техническую и технологическую информацию, включая данные о новейших разработках в сферах технологического оборудования, электропечестроения, шлакопереработки, газоочистки, энергоэффективности.

В ИНФАКОНЕ принимают участие страны ЕС, Казахстан, Норвегия, Турция, Украина, Финляндия и страны Южной Африки.

Производством ферросплавов в Украине занимаются Никопольский, Запорожский, Стахановский ферросплавные заводы и Побужский ферроникелевый комбинат. Эта продукция экспортируется в страны СНГ, ЕС, Азии и Африки.