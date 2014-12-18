Минэнергоугля предложило не поднимать в 2015 году ренту за добычу газа

Об этом говорится в сообщении министерства, опубликованном на сайте Министерства энергетики и угольной промышленности Украины .

«При работе над проектом Закона Украины «О государственном бюджете Украины на 2015 год» Минэнергоугля подало в Минфин предложения и замечания в части ставок платы за пользование недрами для добычи газа, - говорится в сообщении. – В частности, предложено оставить ставки платы за пользование недрами для газовых месторождений на глубине до 5000 м на уровне 28%, для месторождений, залегающих глубже 5000 м на уровне 15%».

Как отмечается, вопрос определения ставок ренты является актуальным, поскольку нефтегазовая отрасль постоянно требует вложений в разработку месторождений. Повышенные ставки ренты при добыче газа, подчеркнули в Минэнергоугля, сделают добычу нерентабельной. «Будучи неприбыльными, частные газодобывающие предприятия не смогут финансировать разработку месторождений, бурение новых скважин, проведение дополнительных исследований, что приведет к деградации отрасли в целом», - подчеркнули в министерстве.

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Ранее глава Государственной фискальной службы Игорь Билоус допускал возможность изменения рентных ставок с 1 января 2015 года. По его словам, речь шла об оптимизации ставок и их возможном снижении.

В конце марта Верховная Рада Украины поддержала антикризисные законопроекты, предлагаемые правительством, в которых увеличивалось налогообложение бизнеса. Среди изменений были внесены поправки в Налоговый кодекс по размерам рентных платежей за добычу полезных ископаемых – нефти, газа, железной руды. Они были увеличены. При этом премьер-министр Арсений Яценюк заявлял, что увеличение рентной платы не повлияет на конкурентоспособность украинского горнодобывающего комплекса, поскольку эти тарифы сформированы в соответствии с теми, которые действуют на конкурентных рынках. В то же время в июле в правительстве отмечали, что владельцы украинских горно-обогатительных комбинатов нашли схему снижения рентных платежей, тем самым увеличивая свои доходы.