Спад промпроизводства в Украине в ноябре сохранился на уровне 16,3%

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

В сообщении отмечается, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя.

По информации Госстата, по сравнению с октябрем 2014 года спад промпроизводства составил 2,2%. С начала года, в январе-ноябре, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, спад промпроизводства составил 10,1%.

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Рост производства в ноябре 2014 года по сравнению с ноябрем 2013 года по отраслям промышленности зафиксирован только в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий – на 2,8%.

Остальные отрасли показали падение, в том числе, наибольшие зафиксировано в добыче каменного и бурого угля – на 62,1%, производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 40,7%, машиностроении – на 23,6%, химической промышленности – на 21,4%, металлургии – на 20,1%, фармацевтике – на 14,4%, производстве мебели и другой продукции – на 14,2%, производстве резиновых и пластмассовых изделий – на 13,5%.

Как сообщал УНИАН, спад промпроизводства в Украине в октябре 2014 года, без учета временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя, по сравнению с октябрем 2013 года составил 16,3%, в то время как по сравнению с сентябрем 2014 года был зафиксирован рост промпроизводства на 7,5%.

В январе-октябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спад промпроизводства составил 9,4%.

По итогам 2013 года спад промпроизводства составил 0,5%, по итогам 2012 года — также 0,5%, в то время как в 2011 году промпроизводство в Украине выросло на 7,6%.