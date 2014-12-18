Производство легковых автомобилей в Украине снизилось на 36%
Производство легковых автомобилей в Украине в январе-ноябре 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года снизилось на 36% – до 25,7 тыс. единиц.
Об этом сообщила Государственная служба статистики.
Согласно сообщению, производство легковых автомобилей в ноябре текущего года по сравнению с прошлогодним показателем уменьшилось в 14 раз – до 400 единиц.
Производство грузовых автомобилей в январе-ноябре сократилось на 32,6% – до 1102 единиц.
Читайте такжеПродажи б/у автомобилей в Украине выросли почти в четыре раза
Производство автобусов в январе-ноябре сократилось на 60,7% – до 857 штук.
Как сообщал УНИАН, производство легковых автомобилей в Украине в 2013 году по сравнению с 2012 годом сократилось на 34,3% – до 45,8 тыс. штук.
Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются корпорация «УкрАВТО» (Запорожский автомобилестроительный завод), корпорация «Богдан», «Еврокар», корпорация «АИС» («КрАСЗ»), корпорация «Эталон» (Черниговский автозавод и Бориспольский автозавод).