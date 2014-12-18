Производство легковых автомобилей в Украине снизилось на 36%

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, производство легковых автомобилей в ноябре текущего года по сравнению с прошлогодним показателем уменьшилось в 14 раз – до 400 единиц.

Производство грузовых автомобилей в январе-ноябре сократилось на 32,6% – до 1102 единиц.

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Производство автобусов в январе-ноябре сократилось на 60,7% – до 857 штук.

Как сообщал УНИАН, производство легковых автомобилей в Украине в 2013 году по сравнению с 2012 годом сократилось на 34,3% – до 45,8 тыс. штук.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются корпорация «УкрАВТО» (Запорожский автомобилестроительный завод), корпорация «Богдан», «Еврокар», корпорация «АИС» («КрАСЗ»), корпорация «Эталон» (Черниговский автозавод и Бориспольский автозавод).