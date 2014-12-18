Глава МФК высоко оценивает подготовку Украины к проведению конгресса производителей ферросплавов

Конгресс пройдет в Киеве с 31 мая по 5 июня.

«Я очень рад, что ИНФАКОН приходит в Украину, где высоко представлена ферросплавная индустрия. Такие мероприятия позволяют показать то, что Украина движется вперед», - сказал Барза в Киеве во время заседания организационного комитета конгресса ИНФАКОН-14.

По его словам, проведение конгресса позволит привлечь новые технологии и разработки в отрасль, благодаря докладам многих украинских и иностранных специалистов.

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Во время заседания организационного комитета глава МФК ознакомился с программой конгресса и высказывал свои предложения, которые позволят провести Инфакон-14 в Украине на самом высоком уровне.

«Мы с нетерпением ждем этого события и будем рады помогать в подготовке к его проведению», - добавил Барза.

В свою очередь, присутствовавший на организационном заседании профессор, директор казахстанского Химико-металлургического института Манат Толымбеков поделился опытом проведения конгресса ИНФАКОН в 2013 году в Казахстане, где отечественные ферросплавщики получили право провести конгресс в Украине.

«В сборник докладов необходимо внести все материалы, которые были подготовлены и подходят по тематике», - сказал Толымбеков.

При этом он подчеркнул, что казахстанские специалисты передали всю важную информацию по проведению конгресса и продолжают плотно сотрудничать с украинскими организаторами.

Ранее УНИАН сообщал, что Украина на международном конгрессе производителей ферросплавов покажет достижения отрасли.

Справка УНИАН. Международные конгрессы ИНФАКОН проводятся с 1974 года. Они являются наиболее авторитетными форумами специалистов ферросплавной промышленности, позволяющими оценить уровень техники и технологии в процессах ферросплавных переделов, определить перспективные направления развития отрасли в целом, отдельных производителей в частности, получить наиболее полную и актуальную техническую и технологическую информацию, включая данные о новейших разработках в сферах технологического оборудования, электропечестроения, шлакопереработки, газоочистки, энергоэффективности.

В ИНФАКОНЕ принимают участие страны ЕС, Казахстан, Норвегия, Турция, Украина, Финляндия и страны Южной Африки.

Производством ферросплавов в Украине занимаются Никопольский, Запорожский, Стахановский ферросплавные заводы и Побужский ферроникелевый комбинат. Эта продукция экспортируется в страны СНГ, ЕС, Азии, Африки.