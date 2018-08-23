Торговый конфликт обострился: США и Китай ввели друг против друга новые пошлины

Страны одновременно введя 25-процентные пошлины на импорт товаров друг друга общей стоимостью $16 миллиардов.

США и Китай еще больше обострили существующий между ними ожесточенный торговый спор в четверг, одновременно введя 25-процентные пошлины на импорт товаров друг друга общей стоимостью $16 миллиардов.

Читайте такжеОборонный бюджет США запрещает госконтракты с ZTE и Huawei - Китай выразил недовольство

С начала июля две крупнейшие экономики мира ввели взаимные торговые пошлины на товары общей стоимостью $100 миллиардов, однако стороны не останавливаются на этом и готовят дополнительные тарифные ограничения, пишет Рейтер.

Президент США Дональд Трамп угрожал ввести тарифные ограничения на почти весь объем китайского экспорта в США в 2017 году общей стоимостью $500 миллиардов, если Пекин не проведет радикальные изменения в своей практике охраны интеллектуальной собственности, программах субсидирования производства и тарифных структурах.

Экономисты считают, что каждые $100 миллиардов импорта, попавшие под действие пошлин, снизят объем глобальной торговли на примерно 0,5 процента.

Они также подсчитали, что введение пошлин окажет прямое влияние на темпы роста экономики Китая в 2018 году и снизит их на 0,1-0,3 процентных пункта, для США данный показатель немногим меньше, однако в следующем году эти числа увеличатся, одновременно с этим под влияние пошлин попадут другие страны и компании, которые связаны с Китаем глобальной цепью поставок.

Пошлины вступили в силу в то время, как в Вашингтоне проходят торговые переговоры двух стран, впервые с момента июньской встречи министра торговли США с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ в Пекине.

Деловые круги выразили надежду, что встреча может привести к проведению более серьезных торговых переговоров. Однако президент США Дональд Трамп в понедельник в интервью Рейтер сказал, что он “не ожидает значительного” прогресса от них.