«Надра Украины» расторгла второй договор о продаже доли в Сахалинском месторождении газа компании Ставицкого

Национальная акционерная компания «Надра Украины» расторгла второй договор о продаже доли в Сахалинском газовом месторождении (Харьковская обл.), которая в период 2010-2013 годов была неправомерно отчуждена в пользу компании «Голден Деррик» (по информации СМИ, связана с находящимся в розыске экс-министром энергетики Эдуардом Ставицким), сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, 17 декабря Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил без изменений решение хозяйственного суда Киева в споре о праве на долю в совместной деятельности на Сахалинском месторождении между «Надра Украины» и «Голден Деррик». Таким образом, еще одна доля в месторождении возвращается «Надра Украины».

Апелляцию по первому договору компания выиграла 10 декабря.

Также сообщается, что еще остается открытым производство по третьему договору, которое Киевский апелляционный хозяйственный суд рассмотрит 14 января 2015 года.

Читайте также"Надра Украины" обещает продолжить борьбу за "незаконно отчужденное имущество"

Ранее глава правления госкомпании «Надра Украины» Ярослав Климович сообщил, что возврат всех долевых участий в Сахалинском месторождении принесет компании несколько миллионов гривен дополнительных доходов, которые позволят выплатить задолженность по заработной плате работникам дочерних предприятий компании и улучшить материально-техническое состояние украинской геологоразведочной отрасли в целом.

Как сообщал УНИАН, в марте 2014 года Генпрокуратура установила, что в 2011-2012 годах Государственная служба геологии и недр без проведения аукционов выдала компании «Голден Деррик» 48 спецразрешений на разработку нефтегазовых месторождений в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Позже указанные разрешения были аннулированы.

6 ноября окружной административный суд Киева удовлетворил требования компании «Голден Деррик» по возобновлению действия 20 спецразрешений на разработку нефтегазовых месторождений, которые, по мнению компании, были аннулированы незаконно.

17 ноября Госслужба геологии подала апелляцию на это решение.

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания "Надра Украины" создана в соответствии с указом президента Украины от 14 июня 2000 года "О мерах по повышению эффективности управления предприятиями в отрасли геологии" с целью улучшения обеспечения потребностей Украины в полезных ископаемых, сохранения и наращивания потенциала геологических предприятий.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.

Бывший министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий объявлен в розыск в рамках расследования деятельности скандального бизнесмена, главы холдинга ВЕТЭК Сергея Курченко.

В 2007-2010 годах Ставицкий был председателем компании «Надра Украины», а затем два года – руководителем Государственной геологической службы.