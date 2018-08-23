Гройсман о контрабанде леса: в течение месяца будут результаты расследований и конкретные фамилии

По словам премьера, борьба с контрабандой на границе будет продолжена, несмотря на давление и попытки помешать этому.

Борьба с контрабандой на границе будет продолжена, несмотря на давление и попытки помешать реализации правительственной инициативы «Украина без контрабанды».

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Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время рабочего визита в Волынскую область, сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

«Я вышел в публичную плоскость, объявил войну контрабанде вместе с ГФС, МВД, Нацполицией, чтобы прекратили ввоз товаров по контрабандным схемам. Борьба началась. Нам непросто, ведь в этих структурах также есть паршивые овцы, которые способствовали схемам. Я буду защищать руководство таможни и ГФС (Государственной фискальной службы – УНИАН), которые начали реальную борьбу с контрабандой», - цитирует премьера пресс-служба правительства.

Гройсман подчеркнул, что только за июль объем поступлений по таможне увеличился на 6,2 млрд грн, которые были направлены на социальные программы.

«Мы прикрыли два сильнейших клана, которые занимались всеми потоками контрабанды в Украину. Это постоянная борьба, в которой мы должны победить. Я занял эту позицию и буду ее держать. И очень хорошо, что есть такие руководители, как Продан (руководитель ГФС – УНИАН), который сказал, что будет выполнять эту задачу как задачу чести, несмотря на то, что на него и его родственников уже давят», - цитирует премьера пресс-служба Кабмина.

Гройсман обратил внимание, что в течение месяца глава ГФС обнародует результаты расследований фактов контрабанды леса и назовет фамилии и должности причастных к этому. Также он дал поручение МВД и Госаудитслужбе всесторонне содействовать расследованию, которое проводится силами НАБУ по фактам, предоставленным Государственной фискальной службой по контрабанде и других товаров.

Как сообщал УНИАН, 20 июня Кабмин утвердил план по борьбе с контрабандой, который предусматривает координацию всех правоохранительных органов и Государственной фискальной службы. В частности, правительство предоставило сотрудникам Национальной полиции право круглосуточно находиться на таможенных пунктах для выявления нарушений.

Премьер-министр Гройсман назвал наиболее популярные схемы контрабанды, на борьбе с которыми будут сконцентрированы усилия правоохранителей и правительства: оформление грузовых автомобилей как пустых, хотя на самом деле они заполнены дорогостоящим товаром; пересечение границы большой группой лиц (так называемые «пиджаки»), которая по частям переносит партию товара в качестве ручной клади; подмена документов на товар, делающая его дешевле реальной стоимости; использование так называемого «шестого» метода расчета таможенной стоимости, который позволяет скрывать «серый» импорт; использование офшорных компаний, когда с помощью симуляции нарушений и дальнейшего решения суда якобы возвращают товар, хотя на самом деле импортируют его; ввоз низкокачественного топлива под видом «Евро-4».

Кроме того, глава правительства сообщил о вопиющем случае «черного» импорта нефтепродуктов, когда полный танкер заходит в нейтральные воды, с украинского берега к нему подплывают небольшие суда и разгружают его, после чего танкер оказывается практически пустым и проходит таможенное оформление.

По оценке правительства, эффективная борьба с контрабандой позволит привлечь в бюджет около 100 млрд грн.