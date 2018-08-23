Украинский ВПК практически преодолел зависимость от российских комплектующих - Порошенко

Президент напомнил, что на параде ко Дню независимости будут продемонстрированы новые образцы техники, изготовленные по стандартам НАТО.

Президент Петр Порошенко заявляет, что украинский оборонно-промышленный комплекс практически избавился от зависимости от поставок комплектующих из России.

Об этом он заявил на открытии выставки современного вооружения и военной техники Вооруженных сил Украины и других военных формирований «Мощь новой армии» на Михайловской площади в Киеве, сообщили в пресс-службе главы государства.

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Порошенко напомнил, что в 2014 году поставил задачу, в случае необходимости, перевести работу предприятий оборонно-промышленного комплекса в три смены, чтобы в полной мере обеспечить ВСУ и другие силовые подразделения необходимым силовым компонентом. «Усилия оборонной промышленности сейчас концентрируются на изготовлении высокотехнологичного современного вооружения, которое полностью соответствует мировым стандартам, а также на модернизации существующих типов вооружения. При этом модернизация осуществляется с учетом опыта его боевого применения на Востоке», - сообщил президент.

По его словам, «то, на что раньше уходили десятилетия, сегодня оборонная промышленность Украины делает за месяц». «И на основе стратегии импортозамещения, в которой мы практически избавились от зависимости от поставок комплектующих из России. Прошу, чтобы вы только представили себе, что в 2013 году эта зависимость составляла от 40 до 70%», - подчеркнул глава государства.

Порошенко отметил, что в течение пяти лет из нового на вооружение ВСУ принято восемь типов боевых бронированных машин, два типа противотанковых ракетных комплексов, семь типов модернизированных самолетов и вертолетов. Он добавил, что успешно прошла испытания новая крылатая ракета и вся страна видела испытания нового маршевого двигателя крылатой ракеты КБ «Луч».

«До конца текущего года планируется завершить работы по созданию и модернизации еще более 20 образцов вооружения и военной техники. Среди них - подвижной автоматизированный командный пункт для оснащения зенитных ракетных дивизионов, комплекс машин управления артиллерией. Точность и эффективность работы артиллерии будет значительно повышена», - проинформировал президент.

Он отметил, что на параде ко Дню независимости Украины будут продемонстрированы новые образцы, которые изготовлены по стандартам НАТО и проходят государственные испытания. Среди них: танк Т-84-120 «Ятаган», оперативно-тактический ракетный комплекс «Сапсан», реактивные системы залпового огня «Ольха», реактивные системы залпового огня «Верба», а также самоходная установка «Богдана».

«Кстати, «Ятаган» - больше всего адаптирован под военно-технические стандарты НАТО. Осознаем, что вступление Украины в Альянс станет реальным только тогда, когда достигнем высокой совместимости наших вооружений. Уже продвигаемся по этому пути. Именно поэтому наша бронетехника оснащена современными прицелами, системами управления огнем и защищенной цифровой связью. Сегодня всё это соответствует самым высоким мировым стандартам безопасности и обороны», - подчеркнул Порошенко.

По его словам, государство только начинает планомерную стратегию по перевооружению армии, усиление ее новыми образцами, новым оружием. «Сделать это надо в разы и на порядки больше, чем сделано до сегодняшнего дня», - добавил он.

18 августа Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в законы Украины относительно решения некоторых вопросов задолженности предприятий оборонно-промышленного комплекса – участников Государственного концерна «Укроборонпром» перед государством-агрессором и/или государством-оккупантом и обеспечения их стабильного развития». Теперь "Укроборонпром" может не отдавать долги России.