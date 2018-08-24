Парад ко Дню Независимости: какую технику показала украинская армия (фото)

На военном параде продемонстрировали новейшие украинские разработки и модернизированную советскую технику. В целом в параде приняли участие около 250 единиц техники.

На военном параде по случаю Дня Независимости Украины сегодня в центре столицы продемонстрировали новейшие украинские разработки и модернизированную советскую военную технику.

Читайте также«Запорожская Сечь» и «Холодный Яр»: Порошенко присвоил воинским частям новые наименования

Как передает корреспондент УНИАН, парад военной техники открыли модернизированные танки советской разработки Т64, за ними по Крещатику проехали БМП-2 – плавающие гусеничные боевые машины.

Затем зрителям показали бронетранспортеры БТР-3ДА с новым боевым модулем "Штурм" и новым двигателем.

Морские пехотинцы последовали через Майдан Незалежности на бронетранспортерах БТР-70ДИ производства Николаевского бронетанкового завода.

Следом проехали подвижные радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.

Среди украинских разработок на параде показали тактические бронированные колесные машины "Дозор-Б", произведенные на харьковском заводе имени Малышева, отечественные санитарные автомобили "Богдан" и американские "Хаммер".

Кроме того, на параде показали украинские беспилотные авиакомплексы "Фурия", "Лелека" и PD-1. Они способны вести воздушную разведку на расстоянии 30-80 км.

Проехали по Крещатику и украинские специализированные бронированные машины "Казак-2, оснащенные противотанковыми комплексами "Стугна-П", способные поражать цель на расстоянии до 5 км.

Впервые широкая общественность увидела американские ПТРК Javelin, установленные на отечественных бронированных автомобилях "Варта".

Также по Крещатику проехала новейшая украинская разработка – 155-мм самоходная гаубица "Богдана", главная ее особенность заключается в том, что калибр 155 мм позволяет использовать все типы выстрелов, произведенных по стандартам НАТО.

Затем зрители увидели самоходные орудия 2С7 «Пион», противотанковые пушки "Рапира", артиллерийские системы "Гиацинт Б" и "Мста-Б".

Прошли мимо зрителей самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" в сопровождении комплекса автоматизированного управления подразделениями артиллерии "Оболонь А" и 152-мм самоходные гаубицы 2С3 "Акация".

Также на параде показали ракетные системы залпового огня "Ольха" с автоматизированной системой пуска реактивных снарядов. Это отечественная модификация мощной 300 мм системы РСЗО «Смерч-2» советского производства.

Кроме того, была продемонстрирована отечественная разработка - радиолокационный комплекс разведки артиллерии, предназначенный для определения координат и вражеской артиллерии на больших расстояниях; тактические ракетные комплексы "Точка", поражающие цель на расстоянии до 120 км, и зенитные ракетные пушечные комплексы 2С6 "Тунгуска".

Также по Крещатику проехал подвижной пункт разведки и управления противовоздушной обороны, тактические 9К330 "ТОР", которые служат для прикрытия от ударов с воздуха, в т. ч. ракетного.

Кроме того, зрители увидели зенитные ракетные комплексы "Бук М-1", которые способны защитить от удара с воздуха на большой высоте.

Комплексы С300 трех модификаций (для прикрытия объектов от ударов с воздуха) также приняли участие в параде.

Кроме того, была показана самоходная пусковая установка оперативного тактического ракетного комплекса, оснащенная новой украинской разработкой для поражения наземных целей, которая по характеристикам превышает советскую ТРК "Точка-У" в 6 раз.

В целом в параде приняли участие около 250 единиц техники.