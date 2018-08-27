Запуск украинской крылатой ракеты "Нептун" показали на видео

Ожидается три модификации "Нетпуна": корабельного, наземного и воздушного базирования.

В Украине успешно прошли испытания новой крылатой ракеты наземного базирования "Нептун", способной точно поражать как наземные, так и морские цели.

Соответствующее видео опубликовали в Facebook специалисты государственного конструкторского бюро Луч.

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"Испытание украинской крылатой ракеты", - говорится в подписи к видео.

На видео заметно, как сначала срабатывает стартовый двигатель пятиметрового "Нептуна", а после вылета ее из пусковой установки включается маршевый.

Прилет по мишени не показан.

Ожидается три модификации "Нетпуна": корабельного, наземного и воздушного базирования. Официально заявленное расстояние поражения - до 300 км.

Как сообщал УНИАН, Порошенко вручил военным сертификаты на украинские ПТРК "Стугна-П" и "Корсар".