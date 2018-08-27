Сегодня на «Заря-Машпроекте» состоялись успешные тестовые испытания новой турбины 32 МВт.

На научно-производственном комплексе газотурбостроения «Заря-Машпроект» прошли успешные тестовые испытания новой турбины 32 МВт, которая не имеет аналогов в мире.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время своего пребывания на заводе в Николаеве сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Сегодня на «Заря-Машпроекте» состоялись успешные тестовые испытания новой турбины 32 МВт, которая не имеет аналогов в мире. Это демонстрирует потенциал предприятия, а мы как государство должны прокладывать дорогу для продукции наших предприятий на новые рынки всего мира», - сказал он.

Порошенко также отметил, что выполнил свое обещание - не допустить сокращения коллектива завода.

"Ни одна страна не имеет потенциала, который есть у «Зари». И ключевое достояние предприятия - рабочие руки, работники, инженерно-технический состав. И мы должны сохранить этот потенциал", - сказал он.

Справка УНИАН. «Заря-Машпроект» - известный в мире разработчик и производитель газотурбинного оборудования, монополист на рынке СНГ в сфере разработки и производства газовых турбин для кораблей военного флота. Оснащает газоперекачивающим оборудованием магистральные газопроводы, а также разрабатывает и поставляет газотурбогенераторы для нужд энергетики.

Почти вся продукция госпредприятия поставляется на экспорт. Крупнейшие партнеры - Индия, КНР, Ближний Восток, а также Российская Федерация, до оккупации Крыма и дестабилизации ситуации на Донбассе.