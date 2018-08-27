Турчинов рассказал, на что пойдет 200 миллиардов гривень оборонного бюджета

Секретарь СНБО сообщил, что среди приоритетных направлений финансирования на следующий год запланировано, в частности, разработку и закупку современного высокоточного ракетного вооружения, артиллерийского вооружения, бронетанковой техники.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов прогнозирует, что на финансирование сферы обороны и безопасности Украины в 2019 году будет выделено около 200 млрд гривень.

Об этом Турчинов заявил на совещании по формированию оборонного бюджета Украины на 2019 год, сообщили в пресс-службе СНБО Украины.

Секретарь СНБО отметил, что, согласно прогнозу Кабинета министров Украины, ВВП на 2019 год составит 3 946 млрд гривень. «Поэтому финансирование сектора безопасности и обороны Украины, которое должно быть не менее 5% от ВВП, составит около 200 млрд грн», - сказал он.

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По словам Турчинова, среди приоритетных направлений финансирования на следующий год запланировано, в частности, разработку и закупку современного высокоточного ракетного вооружения (ракетных систем и комплексов, в том числе и крылатых ракет), артиллерийского вооружения, бронетанковой техники, высокоточных средств поражения, боеприпасов и продуктов специальной химии, усиление системы противовоздушной обороны государства и возможностей авиации Воздушных сил Вооруженных сил Украины; реализацию государственной политики в сфере кибербезопасности, выполнение мероприятий по развитию и модернизации спецсвязи и защите информации; современное обустройство опытно-испытательных полигонов для проведения испытаний ракет, боеприпасов и тому подобное.

«Одной из важных приоритетных задач оборонного бюджета является реализация социальных гарантий военнослужащих, прежде всего повышение их денежного обеспечения, которое необходимо для сохранения профессионального ядра Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины и других силовых структур», - подчеркнул секретарь СНБО.

Он напомнил, что после завершения формирования оборонного бюджета он будет утвержден на заседании СНБО и передан в Кабинет министров.

В совещании, в частности, приняли участие первый вице-премьер-министр Украины - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив, и.о. министра финансов Украины Оксана Маркарова, министр обороны Украины Степан Полторак, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

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