Украина обжаловала решения ВТО в спорах с Россией

Украина подала апелляцию в отношении панельного отчета ВТО.

Украина обжаловала решение Всемирной торговой организации об ограничении на поставки в Россию вагонов и стрелочных переводов, о чем сказано в сообщении, размещенном на сайте ВТО.

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«27 августа Украина подала апелляцию в отношении панельного отчета ВТО по делу «Россия – меры, влияющие на импорт железнодорожного оборудования и их частей», возбужденному Украиной», - сказано в сообщении.

Ранее Украина обжаловала решение Всемирной торговой организации в споре с Россией о пошлинах на нитрат аммония.

"Украина направила 23 августа апелляцию на решение панели арбитров ВТО по поводу инициированного Российской Федерацией дела об антидемпинговых мерах относительно нитрата аммония", - сообщают представители организации.

В частности, ожидается, что уже в течение нескольких дней на сайте ВТО появится документ с подробной информацией о поданной Украиной апелляции. После этого сторонам - Украине и России - придется ждать еще три месяца, пока ВТО рассмотрит жалобу.

Как сообщал УНИАН, в конце июля текущего года экспертная группа ВТО отклонила ключевые требования Украины в рамках спора с РФ о поставках железнодорожного оборудования, в частности, отклонила требование признать системность нарушений со стороны России.

С 2014 года Россия начала массово приостанавливать выдачу сертификатов соответствия украинским производителям железнодорожного оборудования, отказываясь при этом признавать сертификаты, уже выданные органами Республики Беларусь и Казахстана.

В октябре 2015 года Украина подала запрос на консультацию и жалобу на действия России. В декабре 2015 года Украина и Россия провели консультации по вопросам возобновления железнодорожного импорта, однако стороны так и не достигли согласия.

К спору в ВТО между Украиной и Россией присоединились представители Японии, США, ЕС, Китая, Индонезии и Сингапура.