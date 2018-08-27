Украина опустилась еще на одну строчку в мировом рейтинге производителей стали

В прошлом месяце наша страна произвела более 1,8 млн тонн стали.

Украинские металлурги в июле 2018 года по сравнению с июлем прошлого года увеличили производство стали на 11,4% - до 1,815 млн тонн, опустившись при этом с 12-го на 13-е место в списке мировых производителей этой продукции, сообщила Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association).

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По итогам января-июля текущего года Украина увеличила производство стали по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 2,9% - до 12,206 млн тонн, опустившись при этом с 12-го на 13-е место в мировом рейтинге производителей стали.

Согласно сообщению, в июле лидерство в рейтинге традиционно сохранил Китай с показателем 81,241 млн тонн (рост на 7,2% к июлю 2017 года).

Далее страны в первой десятке рейтинга расположились следующим образом: Индия (9 млн тонн, +8%), Япония (8,42 млн тонн, -2%), США (7,275 млн тонн, +4,5%), Южная Корея (6,177 млн тонн, +0,1%), Россия (6,17 млн тонн, +0,8%), Германия (3,9 млн тонн, +10,9%), Турция (3,266 млн тонн, -2,3%), Бразилия (3,022 млн тонн, +6,7%) и Италия (2,210 млн тонн, +3,3%).

В целом в июле 2018 года по сравнению с июнем прошлого года 64 страны, входящие в рейтинг WSA, увеличили производство стали на 5,8% - до 154,576 млн тонн.

Согласно отчету ассоциации, за январь-июль позиции лидера продолжает удерживать Китай - 532,846 млн тонн (рост по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 6,3%).

Далее следуют: Индия (61,83 млн тонн, +5,5%), Япония (61,39 млн тонн, +0,8%), США (49,334 млн тонн, +3,6%), Южная Корея (42,238 млн тонн, +3,1%), Россия (42,094 млн тонн, +2,2%), Германия (26,355 млн тонн, +2,4%), Турция (22,159 млн тонн, +2,8%), Бразилия (20,214 млн тонн, +3,4%) и Италия (15,025 млн тонн, +3,6%).

За 7 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года 64 страны, входящие в рейтинг WSA, увеличили производство стали в целом на 5% - до 1,039 млрд тонн.

Как сообщал УНИАН, Украина по итогам 2017 года опустилась на 12-е место, сократив производство стали на 6,4% по сравнению с 2016 годом – до 22,7 млн тонн.

Справка УНИАН. Украина по итогам 2013 года заняла 7-е место в рейтинге WSA, выплавив 30,4 млн тонн стали. В 2014 году наша страна опустилась на 10-е место с результатом выплавки 27,2 млн тонн. С 2014 года на деятельность отечественных металлургов негативно начали влиять два фактора. Первый - военные действия на Донбассе, где расположено более половины металлургических производственных мощностей. Второй фактор, проявление которого было наиболее заметно в 2015 году, - снижение мировых цен на металлургическое сырье и готовую продукцию, что снизило доходы компаний и увеличило конкуренцию на мировых рынках. Тем не менее, по итогам 2015 года Украина сохранила 10-ю строчку в отраслевом рейтинге. В 2016 году наша страна также сохранила 10-е место в рейтинге.