В США есть интерес к добыче газа в Украине - посол

Посол рассказал о будущих проектах, к которым могут присоединиться американские компании.

Посол Украины в США Валерий Чалый заявляет, что у компаний США наблюдается интерес к добыче газа в Украине.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом дипломат сказал в Киеве во время заседания пресс-клуба МИД.

Он рассказал, что активно развивается сотрудничество с американскими компаниями Westinghouse по поставках ядерного топлива и с Holtec по строительству хранилища отработанного ядерного топлива и относительно перспективного проекта строительства малых ядерных реакторов.

"Это наше сотрудничество по энергетической линии. По линии продолжения традиционных вещей - поставка энергоресурсов, но мы будем говорить серьезно и о проектах будущего, в том числе есть интерес в США к добыче газа в Украине и другим проектам", - заявил Чалый.