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В США есть интерес к добыче газа в Украине - посол

19:26, 27 августа 2018
Промышленность
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Иллюстрация REUTERS

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом дипломат сказал в Киеве во время заседания пресс-клуба МИД.

Он рассказал, что активно развивается сотрудничество с американскими компаниями Westinghouse по поставках ядерного топлива и с Holtec по строительству хранилища отработанного ядерного топлива и относительно перспективного проекта строительства малых ядерных реакторов.

"Это наше сотрудничество по энергетической линии. По линии продолжения традиционных вещей - поставка энергоресурсов, но мы будем говорить серьезно и о проектах будущего, в том числе есть интерес в США к добыче газа в Украине и другим проектам", - заявил Чалый.

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Теги: #США#добыча газа