Украинские металлурги в ноябре сократили производство стали на 29%

Украинские металлурги в ноябре 2014 года по сравнению с ноябрем прошлого года сократили производство стали на 28,6% - до 1,822 млн тонн, а страна заняла 12-е место в рейтинге производителей этой продукции, сообщила Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association, WSA).

При этом по итогам января-ноября 2014 года Украина сохранила в мировом рейтинге производителей стали десятую строчку с показателем 25,261 млн тонн. По сравнению с аналогичным периодом 2013 года производство стали в стране сократилось на 16,1%.

Согласно сообщению, по итогам ноября текущего года лидерство в рейтинге мировых производителей стали сохранил Китай с показателем 63,3 млн тонн (снижение к ноябрю 2013 года на 0,2%).

Далее страны первой десятки рейтинга расположились в следующем порядке: Япония (9,2 млн тонн, -1,1%), США (7,2 млн тонн, +1,5%), Индия (6,9 млн тонн, +4,8%), Южная Корея (5,9 млн тонн, +5,5%), Россия (5,8 млн тонн, +5,8%), Германия (3,6 млн тонн, -1,9%), Турция (2,8 млн тонн, -8,6%), Бразилия (2,8 млн тонн, +2,4%) и Тайвань (1,9 млн тонн, +4,7%).

В целом в ноябре 2014 года 65 стран, входящих в рейтинг WSA, увеличили производство стали на 0,1% – до 136,7 млн тонн.

В отчете ассоциации за январь-ноябрь 2014 года позиции лидера также продолжает удерживать Китай – 748,7 млн тонн (рост по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 1,9%). Далее следуют: Япония (101,7 млн тонн, +0,4%), США (81 млн тонн, +1,5%), Индия (76,2 млн тонн, +2,4%), Южная Корея (65,3 млн тонн, +8,5%), Россия (64,8 млн тонн, +2,8%), Германия (39,7 млн тонн, +1,3%), Бразилия (31,4 млн тонн, -0,4%) и Турция (31,2 млн тонн, -1,7%).

За 11 месяцев 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года 65 стран, входящих в рейтинг WSA, увеличили производство стали в целом на 1,8% - до 1,498 млрд тонн.

Как сообщал УНИАН, действия пророссийских террористов и военная агрессия России на Донбассе, где расположено большинство украинских металлургических предприятий, привела к проблемам по поставке сырья и отсутствием электроэнергии на многих меткомбинатах, которые работали с перебоями, а некоторые остановились.

По состоянию на середину декабря, по вышеуказанным причинам не работают Алчевский меткомбинат и Донецкий металлопрокатный завод.

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Справка УНИАН. Украинские металлурги в 2013 году сократили производство стали на 0,5% по сравнению с 2012 годом - до 32,824 млн тонн, сохранив при этом десятое место в списке мировых производителей этой продукции.

Согласно данным Государственной службы статистики, по итогам 2013 года в Украине производство стали без полуфабрикатов, полученных непрерывным литьем, сократилось на 6,1% по сравнению с 2012 годом - до 16,066 млн тонн. Также за этот период было произведено 17,104 млн тонн стальных полуфабрикатов, полученных непрерывным литьем, что на 4,4% больше показателя за 2012 год.