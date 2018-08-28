Директор Львовского бронетанкового завода, который подозревается в растрате средств, уволен

В ГК "Укроборонпром" отмечают, что согласно условиям контракта, заключенного с Тымкивым, он отвечает за качественное выполнение заказов, поэтому несоблюдение этого условия является основанием для досрочного расторжения трудовых отношений.

Директора ГП "Львовский бронетанковый завод" Романа Тымкива, который подозревается в растрате средств при закупке двигателей для нужд Вооруженных сил Украины, уволили с должности.

Читайте такжеЗа директора Львовского бронетанкового завода внесли 2 миллиона залога: он вышел из-под стражи

На сайте государственного концерна "Укроборонпром" сообщили, что сегодня соответствующий приказ подписан генеральным директором ГК "Укроборонпром" Павлом Букиным.

В сообщении сказано, что «Романом Тымкивым во время руководства предприятием были допущены неэффективные решения, которые привели к несвоевременному ремонту военной техники. В связи с этим, ГП "Львовский бронетанковый завод" решением суда обязано выплатить в пользу заказчика штрафные санкции».

При этом отмечается, что согласно условиям контракта, заключенного с Тымкивым как руководителем предприятия, он отвечает за качественное выполнение заказов, а несоблюдение этого условия является основанием для досрочного расторжения трудовых отношений.

«Отметим, что летом 2017 года Роман Тымкив на основании постановления следственного судьи был отстранен от исполнения обязанностей директора Львовского бронетанкового завода, что, в соответствии с нормами законодательства, сделало невозможным его увольнение до окончания срока действия отстранения», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 12 июля Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт по уголовному производству по факту растраты средств при закупке двигателей для нужд Вооруженных сил Украины, фигурантом которого является Тымкив.

Так, в ходе расследования установлено, что Львовский бронетанковый завод выиграл конкурсные торги на поставку Центральному бронетанковому управлению Вооруженных сил Украины (ЦБТУ ВСУ) новых двигателей В-46-6. Согласно документам, «ЛБТЗ» приобрел у ООО «Булет Лайн» и поставил ЦБТУ ВСУ 40 двигателей.

По данным следствия, доказательства свидетельствуют о том, что на самом деле двигатели, которые поступили на завод, были не новыми, а бывшими в использовании.

За совершение вышеуказанных уголовных преступлений чиновнику грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать соответствующие должности и с конфискацией имущества.

Расследование указанных фактов детективами Национального антикоррупционного бюро Украины продолжалось с ноября 2016 года.