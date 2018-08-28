Эксперт назвал новые мощные украинские ракеты "очень хорошим геополитическим сигналом"

Экс-заместитель гендиректора «Укроборонпрома» отметил, что новые ракеты позволят Украине конкурировать на рынке вооружений с рядом стран, в частности из РФ.

Разработанные в Украине крылатая ракета "Нептун" и баллистическая ракета "Сапсан" продемонстрировали миру, что украинское государство имеет мощное оружие сдерживания.

Об этом заявил старший научный сотрудник The Potomac Foundation и экс-заместитель гендиректора «Укроборонпрома» по внешнеэкономической деятельности Денис Гурак, передает "Обозреватель".

По его словам, разработка ракеты стала не только технологическим, но и большим геополитическим успехом Украины.

Комментируя испытания крылатой ракеты "Нептун", эксперт отметил: "Эта ракета - довольно большой успех. Она может стрелять до 280 км, но это не технологическое ограничение, а юридическое. Есть режим контроля за ракетными технологиями. Несмотря на то, что у нас потенциально есть технологии, чтобы сделать крылатую ракету, которая может и на тысячу километров полететь, экспортировать ракеты с технологией более чем на 280 км мы не можем".

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По словам Гурака, испытание Украиной таких ракет - "очень хороший геополитический сигнал".

"Наша проблема в международной политике - мы не субъект. Не было государственной политики, которая бы использовала наши сильные стороны - такие как производство оружия... Этот позитивный сигнал для Запада не с той точки зрения, что мы можем себя защитить, а с технологически-индустриальной - что мы развитая страна, а не страна третьего мира", - пояснил он.

Также Гурак подтвердил, что Украина может создавать и более мощные ракеты.

"Она почти создана, называется "Гром" или "Сапсан". Это баллистическая ракета, ею эффективнее на длинные дистанции стрелять... Она будет падать, и ее головка будет распадаться на большое количество обломков, которые смогут поражать большую территорию. Если мы говорим про серьезное оружие сдерживания... у нас эти возможности есть. Это не суперсекрет", - рассказал он.

Эксперт отметил, что новые ракеты позволят Украине конкурировать на рынке вооружений с рядом стран, в частности из РФ.

"Это в разы дешевле, чем любые аналоги, в том числе и российские. Россия на тех рынках, где она продает, монополист. Мы можем продавать на весь мир, у нас нет никаких ограничений, нужно только придерживаться международного законодательства... Для нас рынки открыты, и мы можем неплохо конкурировать", - отметил он.