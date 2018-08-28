"Укрнафта" увеличила добычу газа до 3,1 миллиона кубов

Компания прогнозирует добычу газа в 2018 году на уровне 1,054 миллиарда кубов.

Крупнейшая нефтедобывающая компания Украины "Укрнафта" увеличила среднесуточную добычу природного газа в начале второго полугодия 2018 года с 2,9 миллиона кубометров до 3,1 миллиона кубометров, сообщает пресс-служба компании.

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"С начала года и в июле 2018 этот показатель составил 2,9 миллиона кубометров, а уже в августе (с 1 по 26) – 3,1 миллиона кубометров. Этого результата удалось достичь в условиях ограниченных инвестиций в рамках лишь существующего фонда скважин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рост добычи достигается благодаря работе с действующими перспективными скважинами.

В частности, в начале года компания выделила 100 перспективных объектов на 33 месторождениях для проведения операций по интенсификации добычи.

Также сообщается, что "Укрнафта" прогнозирует годовую добычу природного газа в 2018 году на уровне 1,054 миллиарда кубометров.

Как сообщал УНИАН, "Укрнафта" в 2017 году по сравнению с результатами 2016 года сократила добычу нефти на 9,2% - до 1,379 миллиона тонн, также в компании на 14,8% снизилась добыча природного газа - до 1,108 миллиарда кубометров.

В компании заявили, что основной причиной сокращения объемов добычи углеводородов стало блокирование процесса продления спецразрешений компании со стороны государства. Если бы спецразрешения были продлены вовремя, уровень добычи нефти, конденсата и газа остался бы стабильным на протяжении года.

В 2017 году закончился срок действия 9 лицензий "Укрнафты". Попытки компании продлить лицензии были заблокированы Государственной службой геологии и недр. Вследствие этого, с апреля по июнь 2017 года "Укрнафта" была вынуждена остановить добычу на шести месторождениях.

Позже компания выиграла ряд судебных исков, успешно обжаловав бездеятельность Госгеонедр, и в конце октября и ноября 2017 года "Укрнафта" смогла возобновить добычу на остановленных месторождениях.

Также "Укрнафта" подала в Госгеонедр заявки на продление 27 спецразрешений, срок действия которых заканчивается на протяжении 2018 года и на которые приходится 24% годовой добычи нефти и конденсата и 18% годовой добычи газа в компании.

Справка УНИАН. ПАО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Ее доля в общегосударственной добыче нефти с газовым конденсатом в 2017 году составила 65,7%, доля в общей добыче газа – 5,3%. На балансе предприятия находится 43 буровых установок, 1936 нефтяных и 168 газовых скважин. ПАО "Укрнафта" владеет 537 АЗС в большинстве регионов Украины. 50%+1 акция компании принадлежит НАК "Нафтогаз Украины".