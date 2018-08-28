Украина готова предложить партнерам современное высокоточное оружие - Порошенко

Президент призвал украинских дипломатов способствовать экспорту украинской продукции оборонного комплекса.

Предприятия оборонно-промышленного комплекса готовы предложить иностранным партнерам современные отечественные образцы высокоточного оружия, полностью произведенные в Украине.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Петр Порошенко сказал во время выступления на XIII совещании руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины.

"Мне приятно было, что каждые две недели мы видели все новые и новые виды вооружения, которые поступают в войска. Но и не менее важно, что украинский военно-промышленный комплекс уже сегодня может предложить и нашим партнерам современные образцы высокоточного оружия, полностью произведенные в Украине", - подчеркнул Порошенко.

Он напомнил, что Россия закрыла свой рынок для украинских товаров.

"С 33 до 9% упала доля России в нашей внешней торговле. Полностью закрыто все сотрудничество с первого дня или еще до агрессии", - заявил Порошенко.

По его словам, очень важно, что титаническими усилиями украинская промышленность освоила производство образцов вооружения, часть из которых все видели на праздничном параде войск.

Порошенко добавил, что очень важно, чтобы Украина начала получать комплектующие из других стран.

"Очень важно, что после первых решений стран-партнеров мы получили соответствующую поддержку всего мира", - сказал президент.

Вместе с тем он призвал украинских дипломатов способствовать экспорту украинской продукции за границу.

"Настоятельно прошу вас оказать помощь нашим спецэкспортерам, предоставлять необходимое содействие для освоения новых рынков при поставке украинской продукции оборонного комплекса", - подчеркнул Порошенко.