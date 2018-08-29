На Одесщине предприниматель изготавливал оборудование для российской армии (фото)

По данным СБУ, бизнесмен поставлял военное оборудование в РФ под видом гражданской продукции.

В Одесской области Служба безопасности Украины блокировала поставки в Россию продукции военного назначения.

Как сообщили УНИАН в Управлении СБУ в области, оперативники спецслужбы установили, что частный предприниматель наладил выпуск оборудования, которое используется ракетными войсками и военно-космическими силами вооруженных сил Российской Федерации.

«Поставки в Россию осуществлялись под видом гражданской продукции, без соответствующих разрешений Государственной службы экспортного контроля Украины», - говорится в сообщении.

Отмечается, что оборудование поступало на адреса фирм, зарегистрированных в РФ, а потом передавалось предприятиям военно-промышленного комплекса России.

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Накануне сотрудники спецслужбы задержали груз с военной продукцией, запланированный к экспорту в РФ. Во время обысков на предприятии правоохранители обнаружили документацию, подтверждающую противоправные сделки со страной-агрессором.

В настоящее время продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ст. 111 (государственная измена) и ст. 333 (незаконный вывоз за пределы Украины сырья, материалов, оборудования, технологий для создания оружия, а также военной и специальной техники) Уголовного кодекса Украины.