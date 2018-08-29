Кабмин запретил импорт цементных клинкеров из России

Решение принято в рамках политики экономического противодействия дискриминационным действиям в отношении Украины со стороны государства-агрессора.

Кабинет Министров запретил ввоз на территорию Украины цементных клинкеров (смесь известняка и глины (или шлака), которая используется при производстве цемента) происхождением из Российской Федерации.

Читайте такжеУкраина обжаловала решения ВТО в спорах с Россией

Как сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли, соответствующее постановление было принято правительством на заседании в среду для защиты интересов национальной экономической безопасности и интересов украинских производителей цемента.

«Внесение цементных клинкеров в список запрещенных к ввозу на территорию Украины товаров происхождением из РФ происходит в рамках политики экономического противодействия дискриминационным действиям в отношении Украины со стороны государства-агрессора», - сказано в сообщении.

В Минэкономразвития добавили, что по результатам 2017 года был зафиксирован рост импорта цементных клинкеров из РФ в Украину почти вдвое по сравнению с 2016 годом – почти 900 тыс. тонн стоимостью 32,9 млн долларов по сравнению с 500 тыс.тонн стоимостью 14,4 млн долларов.

«Ожидается, что решение правительства приведет к сокращению зависимости украинской экономики от импорта и наращиванию объемов собственного производства цементных клинкеров», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в мае отменил запрет на ввоз аммиачной селитрыиз России, исключив ее из перечня запрещенных к ввозу товаров с таможенной территории РФ в связи с вводом в действие антидемпинговой пошлины в размере 42,96%.