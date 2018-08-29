ГПУ вызвала на допрос бизнес-партнера Захарченко по делу о завладении имуществом золотодобывающего предприятия

Допрос бизнес-партнера экс-министра МВД состоится 3 сентября.

Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос Валерия Бредихина, который является бизнес-партнером экс-министра Министерства внутренних дел Виталия Захарченко, по делу о незаконном завладении имуществом единственного в стране золотодобывающего предприятия "Закарпатполиметаллы".

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Об этом говорится в сообщении на сайте ГПУ.

Согласно сообщению, Бредихин должен явиться на допрос 3 сентября в 14:00.

В материалах следствия указано, что он подозревается в завладении имуществом "Закарпатполиметаллы" во время процедуры его банкротства и нанесении убытков в размере 11 млн грн.

По данным СМИ, Бредихин был бизнес-партнером Захарченко во времена правительства Николая Азарова.

Захарченко и Бредихин являются совладельцами торговых марок "Трибушаны" и "CarboKarp", которые занимаются продуктами из мраморной крошки.

Кроме того, вместе с супругой главы МВД – Людмилой Захарченко – Бредихин был партнером в фирмах "Линкруст" и "Горнорудные технологии".

Бредихин является учредителем ООО "Горно-Геологическое предприятие "БРИКОМ", которое, в свою очередь, является учредителем ЧАО "Горно-металлургический комплекс". Последнему обществу до августа 2016 года принадлежало ООО "Карпатская рудная компания", которое в 2013 году получило контроль над золоторудным месторождением.

В августе 2016 года, по данным СМИ, Бредихин продал ООО "Карпатская рудная компания" кипрской компании Avellana Gold Ltd, которая через ряд офшорных юрисдикций принадлежит конечному бенефициарному владельцу американцу Севеджу Брайану.

В октябре 2017 года сотрудники прокуратуры и Службы безопасности проводили обыски в компании "Карпатская рудная компания" в рамках расследования уголовного дела по факту хищения имущества ООО "Закарпатполиметаллы". В ходе следственных действий правоохранители изъяли документы и компьютерную технику.

Как сообщал УНИАН, в июне 2014 года представитель компании-кредитора Cengart Financial Inc Дмитрий Зайцев, который также является главой комитета кредиторов, сообщил, что компании, принадлежащие экс-главе Министерства внутренних дел Виталию Захарченко (находится в розыске), даже после смены власти в Украине продолжают незаконно контролировать предприятие «Закарпатполиметаллы».

По его словам, после начала промышленной добычи золота в 2000 году компания Cengart Financial Inc (CFI) совместно с другими инвесторами вложила в предприятие 4 млн долл., однако руководство предприятия через некоторое время довело его до убытков.

Справка УНИАН. «Закарпатполиметаллы» было создано в 1999 году для разработки и эксплуатации Мужиевского золотодобывающего комплекса. Это единственное в Украине золотодобывающее предприятие. За время своей работы оно поставило в казначейство Украины 840 кг золота.

С декабря 2006 года ООО «Закарпатполиметаллы» прекратило хозяйственную деятельность.

Постановлением Хозяйственного суда Закарпатской области от 9 июня 2008 года было возбуждено дело №16/89 о банкротстве «Закарпатполиметаллов» и введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов.

Государственная акционерная компания «Украинские полиметаллы» находится под управлением Министерства экономического развития и торговли. В настоящее время компании принадлежат дочернее предприятие «Укрбурштын» и предприятие «Закарпатполиметаллы», в собственности которого находится Мужиевское месторождение золота (Закарпатская обл.).