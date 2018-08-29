США пожаловались на Россию в ВТО

Комментируя иск США, Минэкономразвития России сообщило, что США “неверно интерпретируют” природу российских мер.

США в среду подали во Всемирную торговую организацию (ВТО) жалобу на Россию, пытаясь оспорить принятие “специальных защитных мер” в отношении американского импорта в ответ на введение президентом США Дональдом Трампом пошлин на сталь и алюминий.

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Американские власти заявляют, что Россия нарушает правила ВТО, поскольку дополнительные пошлины распространяются только на импорт США, не затрагивая товары из других стран, а ставки пошлин превышают максимальный уровень, разрешенный в соответствии с условиями членства страны в ВТО, сообщает Рейтер.

Согласно принятой процедуре, у России есть 60 дней для урегулирования спора. В случае если договоренности не будут достигнуты, США смогут обратиться в ВТО с запросом о создании группы арбитров, которым будет поручено разобрать дело.

Комментируя иск США, Минэкономразвития России сообщило, что США “неверно интерпретируют” природу российских мер.

“Мы действуем в рамках Соглашения ВТО по специальным защитным мерам, которое позволяет компенсировать ущерб от “специальных защитных мер”, принятых другой страной (в данном случае - США)”, - говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития.