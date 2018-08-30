США ослабили ограничения на поставки стали и алюминия из трех стран

Указы позволяют при необходимости делать исключения из квот на поставку стали из трех стран: Аргентины, Бразилии и Южной Кореи.

Президент США Дональд Трамп подписал указы, которые позволяют при необходимости делать исключения из квот на поставку стали из трех стран: Аргентины, Бразилии и Южной Кореи.

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Как сообщает Reuters, в случае Аргентины указ также распространяется и на алюминий.

Теперь в случае, если на американском рынке будет ощущаться дефицит алюминия, президент по согласованию с министрами обороны, финансов, госсекретарем и несколькими другими высокопоставленными чиновниками сможет делать исключения для изделий из стали и алюминия из этих стран. Для этого зарегистрированные там компании должны будут подать заявки с просьбой выделить дополнительные квоты на их продукцию.

Напомним, с 25 марта США ввели 25-процентные пошлины на сталь и 10-процентные пошлины на алюминий из других стран, сделав исключение лишь для Мексики и Канады. В ответ ряд стран ввели пошлины на американские товары.