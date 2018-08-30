Газ для промышленности подорожает с сентября

Минимальные цены на газ для промпотребителей вырастут до 12 249,6 гривни, а максимальные - до 13 338 гривень за тысячу кубов.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" с 1 сентября повышает минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей, которые заключат договора и дополнительные соглашения с НАК с 30 августа, на 15,6% – до 12249,6 гривни с 10599,6 гривни за тысячу кубометров, по сравнению с минимальной ценой на газ с 1 сентября для договоров, которые были заключены с НАК до 29 августа (включительно), говорится в сообщении компании.

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Максимальные цены для промпотребителей с 1 сентября будут повышены на 15% – до 13 338 гривни с 11 594,4 гривни за тысячу кубометров газа.

Как отметили в компании, ценовые предложения "Нафтогаза" дифференцированы в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов.

Если покупатель не имеет задолженности перед "Нафтогазом" или будет приобретать не менее 50 тысяч кубометров газа в месяц, то для него устанавливается минимальная цена. Во всех других случаях применяется более высокая цена.

Все цены указаны с учетом НДС.

Как сообщал УНИАН, 1 октября 2015 года в Украине вступил в силу новый закон о рынке природного газа, который лишил Нацкомиссию, осуществляющую регулирование в сфере энергетики, права на установление цен на природный газ для промышленности.