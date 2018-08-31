Госгеонедр может выдать 5 спецразрешений на добычу нефти и газа компании Фукса без аукциона

В частности, компании согласовали предоставления спецразрешений на добычу нефти и газа на Клюниковской, Дружинской, Боярско-Чапаевской, Майоровской и Юго-Свистунковской площадях (все - Полтавская область).

Комиссия по вопросам недропользования при Государственной службе геологии и недр согласовала выдачу 5 специальных разрешений на добычу нефти и природного газа для компании "Ист Юроуп Петролеум" (прошлое название - "Голден Деррик"), которая, по данным СМИ, принадлежит бизнесмену Павлу Фуксу, без аукциона.

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Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила народный депутат Виктория Войцицкая (фракция - "Самопомич").

"Комиссия по вопросам недропользования Государственной службы геологии и недр Украины большинством (кроме одного человека) согласовала предоставление 5 спецразрешений ООО "Ист Юроуп Петролеум" - бывший "Голден Деррик", - сообщила она.

В частности, компании согласовали предоставления спецразрешений на добычу нефти и газа на Клюниковской, Дружинской, Боярско-Чапаевской, Майоровской и Юго-Свистунковской площадях (все - Полтавская область).

Также народный депутат прокомментировала заявления государственных чиновников о проведении аукционов по выдаче спецразрешений.

"А что теперь делать с заявлениями о том, что все новые спецразрешения/лицензии будут выставляться только через аукционы? Открытые конкурсы? Прозрачные подходы к привлечению инвесторов в нефтегазовую отрасль? Мечтатели!" - заявила Войцицкая.

Компания "Голден Деррик" в октябре 2017 года была переименована на "Ист Юроуп Петролеум".

По данным СМИ, 33% компании владеет государственная компания "Надра Украины", 67% - Hartlog Limited (Кипр), которая принадлежит владельцу MosCityGroup бизнесмену Фуксу.

Как сообщал УНИАН, ранее из-за отсутствия аукционов деятельность Госгеонедр остро критиковалась со стороны игроков рынка.

В середине мая генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в течение последних четырех лет Госгеонедр выдала около 700 спецразрешений на пользование недрами, из которых только 43 - по результатам проведения аукционов.

Что касается последних скандальных случаев выдачи разрешений без аукциона на разработку месторождений лития и нефти в Донецкой и Полтавской областях, то Генпрокуратура подала в Окружной административный суд Киева исковые заявления о признании противоправными и отмене данных приказов Госгеонедр.

По словам Луценко, правительство обязано обеспечить стопроцентно открытые конкурсные аукционы на любые природные ресурсы.

Во времена президентства Виктора Януковича СМИ связывали компанию «Голден Деррик» с интересами экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого. Проведенная Генпрокуратурой проверка установила, что в 2011-2012 годах Государственная служба геологии и недр без проведения аукционов выдала «Голден Деррик» 48 спецразрешений на разработку нефтегазовых месторождений в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Согласно проверке, 26 решений принято при отсутствии предусмотренных законом документов. Еще по 16 участкам, предоставленным в пользование компании, на протяжении двух лет не уплачено в бюджет более 5 млн грн за геологическую информацию, которая необходима для использования полезных ископаемых.