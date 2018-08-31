Более 500 компаний могут продавать в Украине газ для промышленности

По мнению "Нафтогаза", на рынке газа для промышленности действуют прозрачные и понятные правила работы для всех.

Более 500 компаний могут продавать в Украине природный газ для промышленности. Об этом на своей странице в Twitter написала Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины".

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По мнению "Нафтогаза", на рынке газа для промышленности действуют прозрачные и понятные правила работы для всех.

"Ведущие компании мира конкурируют за украинский рынок. Можно торговать по стандартным европейским договорам EFET", - заявили в НАК.

Также "Нафтогаз" отметил, что 1000 дней трейдеры могут хранить газ в украинских подземных хранилищах без растаможки.

Как сообщал УНИАН, «Нафтогаз» с 1 сентября повышает минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей, которые заключат договора и дополнительные соглашения с НАК с 30 августа, на 15,6% – до 12249,6 грн с 10599,6 грн за тыс. кубометров, по сравнению с минимальной ценой на газ с 1 сентября для договоров, которые были заключены с НАК до 29 августа (включительно)

1 октября 2015 года в Украине вступил в силу новый закон о рынке природного газа, который лишил Нацкомиссию, осуществляющую регулирование в сфере энергетики, права на установление цен на природный газ для промышленности.