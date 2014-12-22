Распорядитель имущества "Сумыхимпрома" помогает сохранить контроль над ним Фирташу и Левочкину - юрист

Данную точку зрения высказал юрист по корпоративному праву, замглавы ОО "Контроль народного имущества Украины" Александр Щербань.

Как ранее сообщалось, Главное управление юстиции в г. Киеве по результатам проведенной проверки установило наличие грубых нарушений закона в деятельности Р.Марченко во время осуществления им полномочий распорядителя имущества «Сумыхимпром». Кроме того, установлено, что Р.Марченко вместе с управляющим санацией «Сумыхимпром» Игорем Лазаковичем уклоняются от выполнения требований Министерства юстиции о предоставлении документов о договорных взаимоотношениях «Сумыхимпром» в период с 2009 по 2011 годы, чем фактически препятствуют подготовке Минюстом выводов о наличии признаков доведения до банкротства ПАО «Сумыхимпром», почти 100% акций которого находятся в государственной собственности.

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«Выявленные в результате проверки нарушения носят серьезный характер. Они являются основанием для внесения представления относительно привлечения Р.Марченко к дисциплинарной ответственности. Материалы проверки переданы в Минюст для привлечения Марченко к ответственности. 23 декабря Дисциплинарная комиссия Минюста рассмотрит дело Марченко и он может быть лишен права заниматься деятельностью арбитражного управляющего. Осознавая это, подконтрольные организаторам фиктивного банкротства «Сумыхимпром» Фирташу и Левочкину кредиторы предприятия на состоявшемся 15 декабря заседании суда уже предложили назначить распорядителем имущества «Сумыхимпром» либо сотрудника Р.Марченко по фамилии Кизленко, либо партнера Р.Марченко по юридическому бизнесу М.Ильяшева. Ранее они пытались предложить вместо Р.Марченко его сотрудника Соловьева, однако тот видимо понял во что его втягивают и решил отказаться», - сообщил юрист.

Кроме того, отметил эксперт, тот факт, что сотрудники Р.Марченко с самого начала процесса банкротства одновременно представляют в суде интересы ООО «КУА «Промышленные инвестиции»», инициировавшего банкротство «Сумыхимпром» и самого «Сумыхимпром», что свидетельствует о заранее срежесированном возбуждении дела о банкротстве стратегического предприятия.

Эксперт напомнил, что в настоящее время правоохранительные органы расследуют также уголовное производство относительно продажи должностными лицами «Сумыхимпром» продукции предприятия по ценам ниже себестоимости. Эти действия произошли в 2012 году, когда Р.Марченко уже был распорядителем имущества «Сумыхимпром» и был обязан согласовывать заключение всех крупных сделок. Следствием установлено, что указанные сделки нанесли государственному предприятию ущерб в размере более 135 миллионов гривен.

По мнению Щербаня действия Р.Марченко на должности распорядителя имуществом ПАО «Сумыхимпром» должны быть не только предметом проверки органов Министерства юстиции, но и предметом расследования правоохранительными органами.

Ранее УНИАН сообщал, что эксперт считает ликвидацию «Сумыхимпрома» угрозой для продовольственной безопасности страны.