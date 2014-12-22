Беларусь перекрыла транзит в Россию электроники из Калининградской области

Таможенные органы Беларуси перекрыли транзит в Россию электроники из Калининградской области, заявили директор по маркетингу российского холдинга GS Group Андрей Безруков и гендиректор завода электроники "Телебалт" Виктор Борисенко, передает ПРАЙМ.

Читайте такжеЛукашенко на встрече с Порошенко: «Надо будет от Беларуси что-то – скажи, мы тебе за сутки все сделаем»Обе компании производят продукцию в Калининградской области и доставляют ее в Москву, Санкт-Петербург и другие российские города автомобильными перевозками транзитом через Беларусь.

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